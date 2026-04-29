Peter Pan, el trauma que Barrie congeló en el tiempo

En sólo unos días se cumplirán 166 años del nacimiento de James Matthew Barrie (Reino Unido, 9 de mayo de 1860-19 de junio de 1937), un novelista y dramaturgo recordado, sobre todo, como el creador de Peter Pan.

Conocemos su vida y obra, marcadas por la muerte accidental de su hermano David, de 14 años, cuando él sólo tenía 7. Un trauma que daría pie a la creación de su famoso personaje. Para animar a su madre tras la tragedia y llamar su atención, Barrie empezó a imitar a su hermano muerto, que siempre se quedaría en la memoria de su progenitora como un niño, mientras que él estaba obligado a crecer.

James Matthew Barrie

Además, analizamos el síndrome psicológico bautizado con el nombre de Peter Pan.

Para ello, Arturo Martín comparte madrugada con Alejandro Lapetra, escritor, traductor e investigador especializado en la obra literaria de este autor, que se encuentra detrás de volúmenes como Peter Pan. Los inéditos (Pepitas de calabaza, 2025). Se trata de una edición comentada con las cuatro únicas obras de Barrie sobre el niño eterno: la versión teatral original, titulada Anónimo: una obra (1904); sus anotaciones para la conformación de la criatura, Notas feéricas (1903); el cuento autobiográfico El borrón en Peter Pan (1926); y el discurso El capitán Garfio en Eton o el Solitario (1927).

También nos acompaña Noemí Álvarez, psicóloga, vocal de la Sección de psicología clínica y sanitaria del Colegio de Psicólogos de Andalucía Oriental. Con ella nos detenemos en la simbología de los personajes protagonistas de Peter Pan, y en otros síndromes con nombres literarios como el de Wendy, Garfio, Rapunzel, Cenicienta y un largo etcétera.

Cartel de la película 'Peter Pan'

Hasta 1937, año en el que fallece James M. Barrie, regresa Mara Peterssen para recordar la Guerra Civil que asolaba nuestro país, y la publicación de El hobbit, de JRR Tolkien.

Lucía Sancho nos invita a cruzar el puente Golden Gate, inaugurado en aquella época para unir San Francisco y el condado de Marin.

Pastora Vega trae en su memoria a una gran actriz nacida en aquel 1937, Amparo Baró.

Amparo Baró

David Zurdo propone ver el mundo al revés a través del antropólogo Tom Harrisson y su libro Savage Civilization.

Por último, con JPelirrojo nos vamos al 8 de junio de 1937, al estreno mundial en Fráncfort de "Carmina Burana", de Carl Orff.

Todo esto y más, el lunes 4 de mayo, a partir de la una de la madrugada, aquí, en Memoria de delfín, con Arturo Martín.