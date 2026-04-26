Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Series TVE

Avance semanal de 'Valle Salvaje' del 27 de abril: Leonor cuidará de María

Leonor, la recién llegada a Valle Salvaje
Leonor, la recién llegada a Valle Salvaje RTVE
RTVE

Leonor, la joven que Francisco y Pepa se encontraron en el bosque, anda buscando un oficio. Y Rafael anda buscando una cuidadora para María. ¿Es la solución ideal para ambos o hay más bajo la superficie de lo que parece a simple vista? Esta semana, varios secretos que llevaban tiempo ocultos salen a la luz.

Capítulo 403 del lunes 27 de abril 

Tras enterarse de que María es huérfana de madre, Leonor rechaza postularse como aya de la niña, pero entre unos y otros intentan animarla. Aunque todo depende de Rafael… En cuanto a Enriqueta, las circunstancias le empujan a revelarle a Braulio un oscuro secreto de Domingo… 

Extraña reacción de Leonor al saber que Adriana ha fallecido

Extraña reacción de Leonor al saber que Adriana ha fallecido RTVE

Capítulo 404 del martes 28 de abril 

Enriqueta obliga a Braulio a asumir la realidad sobre su padre y señala a Alejo como asesino. Por otro lado, y gracias a la intercesión de Luisa, Rafael accede a conocer a Leonor… ¿Será esta desconocida el aya de María finalmente? 

Leonor conoce a María y se emociona

Leonor conoce a María y se emociona RTVE

Capítulo 405 del miércoles 29 de abril 

Mercedes se une a la conjura de Victoria y Dámaso y confiesa los verdaderos motivos por los que accede a tal alianza. Mientras, Enriqueta jura a Braulio que terminará haciendo confesar a Alejo… ¿Podrá el Gálvez de Aguirre hacer frente a su tía? 

Bárbara ha descubierto algo

Bárbara ha descubierto algo RTVE

Capítulo 406 del jueves 30 de abril 

Tras escuchar al bebé en la cabaña, Bárbara acuerda con Luisa el siguiente paso a dar. En la Casa Grande, Enriqueta anima a Amadeo a que sea más creativo, algo que Francisco intenta quitarle de la cabeza. Y Dámaso confiesa a una dolida Mercedes que ha llegado el momento de revelar su identidad. 

Rafael presenta a Leonor sin mucha aceptación

Rafael presenta a Leonor sin mucha aceptación RTVE

 

Es noticia: