Avance semanal de 'Valle Salvaje' del 27 de abril: Leonor cuidará de María

Leonor, la joven que Francisco y Pepa se encontraron en el bosque, anda buscando un oficio. Y Rafael anda buscando una cuidadora para María. ¿Es la solución ideal para ambos o hay más bajo la superficie de lo que parece a simple vista? Esta semana, varios secretos que llevaban tiempo ocultos salen a la luz.

Capítulo 403 del lunes 27 de abril Tras enterarse de que María es huérfana de madre, Leonor rechaza postularse como aya de la niña, pero entre unos y otros intentan animarla. Aunque todo depende de Rafael… En cuanto a Enriqueta, las circunstancias le empujan a revelarle a Braulio un oscuro secreto de Domingo… Extraña reacción de Leonor al saber que Adriana ha fallecido RTVE

Capítulo 404 del martes 28 de abril Enriqueta obliga a Braulio a asumir la realidad sobre su padre y señala a Alejo como asesino. Por otro lado, y gracias a la intercesión de Luisa, Rafael accede a conocer a Leonor… ¿Será esta desconocida el aya de María finalmente? Leonor conoce a María y se emociona RTVE

Capítulo 405 del miércoles 29 de abril Mercedes se une a la conjura de Victoria y Dámaso y confiesa los verdaderos motivos por los que accede a tal alianza. Mientras, Enriqueta jura a Braulio que terminará haciendo confesar a Alejo… ¿Podrá el Gálvez de Aguirre hacer frente a su tía? Bárbara ha descubierto algo RTVE