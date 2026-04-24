Alaska y Nacho Canut (Fangoria): "Nuestra relación es ahora mejor que cuando éramos adolescentes"

Un alegato a favor de la fantasía frente a la tiranía de lo racional. La verdad o la imaginación, el primer álbum de estudio de Fangoria en una década, reflexiona sobre esta dicotomía a través de 12 canciones que el dúo ha presentado en Las mañanas de RNE.

"¿Qué más dará la realidad / siempre tan sobrevalorada?", dice la canción que da nombre al disco, una invitación a maquillar nuestra vida para hacerla más soportable, aunque exista luego el riesgo de enfrentarnos a la decepción o sufrir el síndrome de París, protagonista de otro de los cortes del álbum.

"A veces tenemos idealizadas ciudades, personas o cosas y luego no son lo que son —explica Alaska—. Entonces la reflexión es: ¿Esto me gusta porque me gusta? Si lo conociera de nuevo, ¿me gustaría igual o lo estoy idealizando?".

27.03 min Las mañanas de RNE - Fangoria saca disco tras una década

Cinco décadas de complicidad Tras encadenar varios EP, a Alaska y Nacho Canut les apetecía regresar al formato de larga duración para crear una obra con un concepto unitario, también en el apartado visual. No en vano, y aunque no sienten nostalgia por el sonido analógico, el disco se ha editado también en vinilo para poner en valor la dirección de arte, con la posibilidad de elegir entre varias portadas que requieren gafas 3D, también incluidas. Es la manera, además, con la que el dúo ha querido celebrar sus casi 50 años de relación profesional, ahora "mejor que cuando eran adolescentes" —ella tenía 14 años y él 19 en el momento de conocerse—. Su complicidad se traduce en una forma de trabajar donde la tecnología es su mayor aliada. "Nosotros ya en el año 80 —recuerdan—, después de una cadena de baterías imposibles en el trato, cogimos una caja de ritmos que tenía solo seis ritmos, le dimos al botón y dijimos: qué maravilla, no hay que discutir". ““