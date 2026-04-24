Alaska y Nacho Canut (Fangoria): "Nuestra relación es ahora mejor que cuando éramos adolescentes"
- El dúo celebra sus casi 50 años de relación profesional con el disco La verdad o la imaginación
- Tras encadenar varios EP, se trata del primer larga duración de Fangoria en una década
Un alegato a favor de la fantasía frente a la tiranía de lo racional. La verdad o la imaginación, el primer álbum de estudio de Fangoria en una década, reflexiona sobre esta dicotomía a través de 12 canciones que el dúo ha presentado en Las mañanas de RNE.
"¿Qué más dará la realidad / siempre tan sobrevalorada?", dice la canción que da nombre al disco, una invitación a maquillar nuestra vida para hacerla más soportable, aunque exista luego el riesgo de enfrentarnos a la decepción o sufrir el síndrome de París, protagonista de otro de los cortes del álbum.
"A veces tenemos idealizadas ciudades, personas o cosas y luego no son lo que son —explica Alaska—. Entonces la reflexión es: ¿Esto me gusta porque me gusta? Si lo conociera de nuevo, ¿me gustaría igual o lo estoy idealizando?".
Cinco décadas de complicidad
Tras encadenar varios EP, a Alaska y Nacho Canut les apetecía regresar al formato de larga duración para crear una obra con un concepto unitario, también en el apartado visual. No en vano, y aunque no sienten nostalgia por el sonido analógico, el disco se ha editado también en vinilo para poner en valor la dirección de arte, con la posibilidad de elegir entre varias portadas que requieren gafas 3D, también incluidas.
Es la manera, además, con la que el dúo ha querido celebrar sus casi 50 años de relación profesional, ahora "mejor que cuando eran adolescentes" —ella tenía 14 años y él 19 en el momento de conocerse—. Su complicidad se traduce en una forma de trabajar donde la tecnología es su mayor aliada. "Nosotros ya en el año 80 —recuerdan—, después de una cadena de baterías imposibles en el trato, cogimos una caja de ritmos que tenía solo seis ritmos, le dimos al botón y dijimos: qué maravilla, no hay que discutir".
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La elección del primer single
La sintonía entre Alaska y Nacho Canut tampoco se tambalea a la hora de elegir sus singles. Como en otras ocasiones, ha sido la propia discográfica, Warner Music, la que ha elegido el primer sencillo, "Me voy", ya que ellos no se consideran especialistas en "música comercial". "Es muy adecuado, porque si va todo bien está todo el mundo contento, y si va mal no es cosa nuestra", bromean.
La promoción de La verdad o la imaginación viene acompañada de varias presentaciones en directo, como las que tendrán lugar en la Sala Paral·lel de Barcelona el 9 de mayo y el Music Station de Madrid el 14 de mayo, para las que ya se han agotado las entradas. El dúo también formará parte del cartel del Low Festival este verano.