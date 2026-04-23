El cómico Leo Bassi, orgulloso de su oficio y el de su familia: "el payaso es el portavoz de la gente pobre"

Tiene más de 70 años, pero sigue siendo un payaso, un bufón. Le viene de familia: seis generaciones dedicadas a la comedia. Leo Bassi es un referente en la difícil tarea de hacer reír a los demás, y en este capítulo de Un nuevo sendero hasta el manantial, con Ignatius Farray, reflexiona con adolescentes sobre el gran poder que tiene la comedia para afrontar todos los aspectos vida.

El tatarabuelo de Leo Bassi luchó con Garibaldi por la unificación italiana. Ganaron, pero el resultado no fue el que esperaba, así que terminó fundando un circo para reírse de los poderosos. El oficio fue pasando de generación en generación, y el padre de Leo Bassi llegó a trabajar con Groucho Marx en Nueva York.

El cómico le cuenta a Ignatius, y a los alumnos presentes en el plató, cómo tuvo que reinventarse en el oficio, porque la gente dejó de ir al circo tal y como se conocía hasta entonces. Sin embargo, logró hacer de la comedia su forma de vida, y se siente muy orgulloso, dice, de ser payaso. "El payaso es el portavoz de la gente pobre, de la gente que no está segura de sí misma, pero no tiene miedo de eso".

Reírse de la propia muerte Reflexionan sobre la capacidad que tiene la comedia para provocar, desafiar y ser críticos con diferentes aspectos de la sociedad. "Estoy muy orgulloso de ser pobre. Me encanta criticar a la gente con poder", reivindica Leo Bassi. Además, charlan también sobre la importancia de hacer humor y de reírse de uno mismo. "Saber recibir una broma es importante. Es como que te da más poder emocional ante las demás personas", afirma uno de los jóvenes. Elvira Lindo, creadora de 'Manolito Gafotas': "Los niños víctimas de bullying encontraron a un amigo en esos libros" Verónica Fernández ¿Las personas que aparentan más seguridad, son las que más miedos tienen? Quizás la broma sea también la manera de superar los miedos, y de afrontar temas tan complicados como la propia muerte. Una de las alumnas invitadas reflexiona sobre ello: "si nos reímos del poder y la muerte es lo más poderoso que hay…, ¿por qué no reírnos de la muerte?".