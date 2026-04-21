Pantomima Full, ante la posibilidad de ser coleccionista: "La vida en Madrid no permite acumular"

Pantomima Full se sienta a charlar con Dani Rovira y Arturo González-Campos en Mi persona favorita, el videopodcast de RTVE Play. El dúo cómico formado por Alberto Casado y Rober Bodegas lleva años divirtiendo y haciendo pensar a partes iguales a la sociedad española. Como los dos presentadores, las matemáticas nunca han sido su fuerte. "En BUP la lié parda también", admite Casado. En un mismo trimestre le cayeron cinco asignaturas y consiguió un aprobado por pena. "Un poco como el soldado Ryan de las notas", comenta Rovira.

En el momento de entregar las notas siempre hay dos opciones, según el veterano González-Campos: la bronca o el silencio. ¿Qué da más miedo? "El silencio era jodido", admite Rober Bodegas. La decepción y el desánimo eran dos sentimientos que llenaban más que los gritos. "A mí me daba más miedo que me la debieran a que me la dieran", sostiene el cómico Dani Rovira.

¿Y la peor trastada? La respuesta de Arturo González-Campos es insuperable: "Yo quemé la cocina". Fue a los 14 años, cuando consiguió volverse a Madrid tras las vacaciones de verano para estar con sus amigos. No hubo que llamar a los bomberos pero casi, y aguantó a que llegaran sus padres para confesar el crimen: "Esperé como la sabandija que soy". Las historias de borracheras son las más comunes y Rober Bodegas saca a relucir las mentiras que los padres acaban dejando pasar. "Intenta ir más tranquilo la próxima", recuerda que le dijo alguna vez, "pero te compra la trola".

El coleccionismo, una afición poco divertida Hay gente que acumula funkos, cuadros, cómics... Pero, ¿se divierten los coleccionistas? Rober Bodegas tiene claro que no. "Eso es lo que hace un coleccionista: no disfrutar de sus colecciones", resalta. Arturo González-Campos es de la misma opinión: "El coleccionista en lo que piensa es en lo que te falta". Ponen como ejemplo al director de cine y guionista David Galán Galindo, que llega al extremo de comprar un mismo producto dos veces: uno para que formen parte de su colección y otro para usarlo. Rober Bodegas y Alberto Casado (Pantomima Full) en 'Mi persona favorita'. RTVE El lugar donde vives determina también las posibilidades de desarrollar o no una colección. "La vida en Madrid no permite acumular", reflexiona Bodegas. De hecho, tuvo que mover buena parte de sus cedés y deuvedés a casa de sus padres en A Coruña. "Lo difícil no es tener dinero para comprar cuadros. Lo difícil es tener paredes". Pero el coleccionismo también puede iniciarse con objetos de familiares ya fallecidos o de relaciones amorosas que se acabaron: una chupa, un reloj o hasta un mortero son una excusa perfecta para acordarnos de personas cuando ya no están con nosotros. No es el caso de Alberto Casado; él no guarda nada. Y, aunque no dicen nombres, conocen a varios famosos que tienen empapeladas sus casas con sus caras, pero ni rastro de sus respectivas parejas.