Metrópolis recibe el Premio Pop Eye de Televisión en su 41 aniversario
- Los premios Pop Eye reconocen la música y las artes de nuestro país desde 2009
- Metrópolis ha recibido el premio Pop Eye en la categoría TV por su compromiso con la cultura por más de cuatro décadas
Hoy 21 de abril Metrópolis celebra su 41 aniversario con el reconocimiento del Premio Pop Eye de Televisión, tras más de cuatro décadas acompañando la creación contemporánea y manteniendo viva la mirada hacia nuevas formas de arte.
El pasado 18 de abril, con mucha emoción, el equipo del programa Metrópolis de La 2 ha recibido el Premio Pop Eye de Televisión, un reconocimiento que llega en un momento especialmente simbólico: su 41 aniversario. Más de cuatro décadas en antena ofreciendo arte contemporáneo en la televisión pública.
La gala, celebrada en el Palacio de Congresos y Exposiciones de La Línea de la Concepción, reunió a distintas figuras del ámbito cultural. En el apartado musical fueron reconocidos Hombres G por su trayectoria, junto a Tomasito y Lagartija Nick, subrayando la mezcla de lenguajes en la música española. A ellos se sumaron entre otros premiados: Jordana B, en indie pop; La Perra Blanco como mejor banda de rock; O’ Sister en música negra; La La Love You como grupo nacional; Paco Clavel con el reconocimiento “Viviendo en la Era Pop”; y Jeanette en la categoría internacional. En ese contexto, el reconocimiento a Metrópolis subrayó el valor de la televisión pública como espacio de difusión cultural sostenida en el tiempo.
En representación de todo el equipo acudieron a recoger el galardón su actual directora, Susana Blas, el realizador Roberto Domingo y la productora Elena Moreno, quienes destacaron que Metrópolis es, ante todo, un trabajo colectivo. Esa idea de equipo no es un detalle menor, sino una de las claves de su continuidad y coherencia a lo largo de los años.
41 años mirando al arte
Metrópolis nació el 21 de abril de 1985 y se emitió por primera vez en La 2 de TVE con un monográfico dedicado a la actividad cultural de Tokio. Desde entonces, se ha convertido en el programa cultural más longevo de la televisión en España, centrado en el arte contemporáneo y la creatividad, con una identidad muy definida: la ausencia de presentador y una narrativa construida a partir de las propias obras y voces de los artistas.
En la actualidad, Metrópolis se emite en la madrugada de los lunes en La 2 y ofrece además un preestreno cada semana a las 20:00 horas en RTVE Play, ampliando su alcance a nuevas generaciones y a públicos diversos.
Desde sus inicios, el programa ha acercado al público disciplinas que a menudo quedan fuera de los circuitos más visibles como videoarte, fotografía, performance, instalación o nuevas prácticas digitales. Lo ha hecho con un tono sobrio que apuesta por la claridad y el respeto sin renunciar a la emoción. En un medio que muchas veces favorece la rapidez, Metrópolis ha defendido la pausa y la reflexión.
El Premio Pop Eye reconoce ese compromiso sostenido en el tiempo. No es solo un galardón a la longevidad, sino a una forma de entender la televisión como un espacio para el pensamiento y la inspiración. Metrópolis ha demostrado que la cultura puede tener un lugar estable en la programación sin perder rigor y sensibilidad. En ese recorrido, la fidelidad de su audiencia ha sido clave. El equipo dedicó el premio a todos los profesionales que han contribuido a su historia y a quienes han acompañado el programa durante años.
En este 41 aniversario, Metrópolis no solo celebra el tiempo recorrido, sino la forma en que lo ha habitado: con atención, con curiosidad y con un compromiso constante con la creación contemporánea. Lejos de detenerse, el programa sigue mirando al futuro, abriendo espacios, proponiendo nuevas miradas y acompañando a quienes hacen del arte un lugar de pensamiento y emoción.