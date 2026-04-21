Metrópolis recibe el Premio Pop Eye de Televisión en su 41 aniversario

Hoy 21 de abril Metrópolis celebra su 41 aniversario con el reconocimiento del Premio Pop Eye de Televisión, tras más de cuatro décadas acompañando la creación contemporánea y manteniendo viva la mirada hacia nuevas formas de arte.

El pasado 18 de abril, con mucha emoción, el equipo del programa Metrópolis de La 2 ha recibido el Premio Pop Eye de Televisión, un reconocimiento que llega en un momento especialmente simbólico: su 41 aniversario. Más de cuatro décadas en antena ofreciendo arte contemporáneo en la televisión pública.

Metrópolis recibe el Premio Pop Eye de TV 2026

La gala, celebrada en el Palacio de Congresos y Exposiciones de La Línea de la Concepción, reunió a distintas figuras del ámbito cultural. En el apartado musical fueron reconocidos Hombres G por su trayectoria, junto a Tomasito y Lagartija Nick, subrayando la mezcla de lenguajes en la música española. A ellos se sumaron entre otros premiados: Jordana B, en indie pop; La Perra Blanco como mejor banda de rock; O’ Sister en música negra; La La Love You como grupo nacional; Paco Clavel con el reconocimiento “Viviendo en la Era Pop”; y Jeanette en la categoría internacional. En ese contexto, el reconocimiento a Metrópolis subrayó el valor de la televisión pública como espacio de difusión cultural sostenida en el tiempo.

Equipo del programa Metrópolis. De izquierda a derecha: Susana Blas (directora), Elena Moreno( RProductora) y Roberto Domingo (realizador)

En representación de todo el equipo acudieron a recoger el galardón su actual directora, Susana Blas, el realizador Roberto Domingo y la productora Elena Moreno, quienes destacaron que Metrópolis es, ante todo, un trabajo colectivo. Esa idea de equipo no es un detalle menor, sino una de las claves de su continuidad y coherencia a lo largo de los años.