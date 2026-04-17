'La casa de los espíritus' se hace serie

15.18 min De Serie - Poncho Herrera se mete en 'La casa de los espíritus'

““

“ “Esteban Trueba es un personaje lleno de contradicciones"“

La literatura latinoamericana vuelve a conquistar la pantalla. 'La casa de los espíritus', la célebre novela de Isabel Allende, se adapta por primera vez a la televisión en español con una ambiciosa serie que se estrenará el 29 de abril. Una producción internacional que reinterpreta la saga de la familia Trueba y que ha pasado por los micrófonos del programa 'De Serie', de RNE, con uno de sus protagonistas: el actor mexicano Alfonso “Poncho” Herrera.

En esta nueva versión, Herrera encarna a Esteban Trueba, el patriarca de una historia marcada por las pasiones, el poder y los conflictos políticos. La serie, compuesta por ocho episodios, recorre medio siglo de historia a través de tres generaciones de mujeres —Clara, Blanca y Alba— en un contexto atravesado por la lucha de clases, la violencia y el realismo mágico.

Durante su paso por 'De Serie', el actor reflexionó sobre la complejidad de dar vida a uno de los personajes más icónicos de la literatura en español. Esteban Trueba es, en sus palabras, “un personaje lleno de contradicciones”, capaz de transitar entre la dureza, el amor y la culpa. Herrera destacó además el reto de abordar una figura tan controvertida sin simplificaciones, respetando la profundidad psicológica que Allende imprimió en su obra.

La serie supone también una oportunidad para revisitar un clásico desde una mirada contemporánea. Publicada en 1982, La casa de los espíritus es considerada una de las novelas más influyentes del siglo XX en lengua española. Su mezcla de historia política, drama familiar y elementos sobrenaturales ha cautivado a millones de lectores en todo el mundo, convirtiéndola en una obra clave del llamado realismo mágico.

A diferencia de la adaptación cinematográfica de 1993, esta nueva versión apuesta por un reparto mayoritariamente hispanohablante y una producción más fiel al contexto original de la historia. Rodada en Chile, la serie cuenta con la propia Isabel Allende como productora ejecutiva, lo que refuerza su vínculo con el espíritu de la novela.

Junto a Herrera, el elenco incluye a actores como Nicole Wallace y Dolores Fonzi, que interpretan distintas etapas del personaje de Clara del Valle. El resultado es una propuesta coral que busca capturar la dimensión íntima y política de la obra, sin renunciar a su componente mágico.

La visita de Poncho Herrera a 'De Serie' confirma el interés que despierta esta adaptación, llamada a convertirse en uno de los grandes estrenos televisivos del año. Un puente entre generaciones que recupera una historia universal sobre la memoria, la familia y los fantasmas —reales y simbólicos— que habitan en ella.