Mario Marzo, sobre su cancelación: "Lo hice mal y pedí muchas disculpas"

El actor y músico Mario Marzo ha sido el último invitado del videopodcast CAPTCHA: Sobreviviendo a internet, presentado por el periodista Javi Hoyos. Durante la entrevista, el intérprete ha hablado de redes sociales, inteligencia artificial y uno de los episodios más complicados de su carrera: la cancelación que sufrió en 2024.

Mario, que se dio a conocer por su papel en Los Protegidos, ha reflexionado sobre cómo las redes han influido en su trayectoria, tanto para impulsar proyectos como para amplificar errores.

"Conté una historia horrible y fuera de lugar" Uno de los momentos más destacados de la entrevista ha llegado cuando el actor ha recordado la polémica que vivió hace dos años tras unas declaraciones en su pódcast. "Conté una historia horrible y fuera de lugar", ha reconocido. "Lo hice mal y pedí muchas disculpas". Marzo ha explicado que, aunque logró disculparse públicamente, lo más difícil de gestionar no fue tanto la cancelación en sí como la reacción en redes sociales. "La gente se siente muy impune para decir cualquier cosa en redes sociales", ha señalado. El actor ha relatado que llegó a recibir mensajes muy duros, incluso amenazas, lo que le hizo perder la sensación de seguridad. "De repente sientes que todo el mundo te odia", ha confesado.

Aprender del error y seguir adelante Lejos de esquivar el tema, Marzo ha hecho autocrítica y ha explicado cómo afrontó aquella situación. "Lo más difícil fue convencerme de que la había cagado y seguir adelante", ha dicho. Para superarlo, ha asegurado que recurrió a ayuda profesional y que asumió su responsabilidad. "Me comprometí a no volver a hablar de temas complejos desde la ignorancia", ha afirmado. El actor también ha destacado la importancia de reparar el daño causado. Tras ganar el programa Bake Off, decidió donar parte del premio a Autismo España, una de las comunidades a las que pudo afectar con sus palabras. "Habrá gente que siga dolida, pero yo solo puedo hacer lo que está en mi mano", ha añadido 02.08 min 'Bake Off': Mario Marzo se convierte en el nuevo pastelero estrella

Redes sociales: entre oportunidad y riesgo Durante la charla con Hoyos, Marzo también ha reflexionado sobre el papel de las redes sociales en su carrera. Ha reconocido que hoy en día son fundamentales para generar contenido y mantener la visibilidad, especialmente a través de formatos como los pódcast. Sin embargo, también ha advertido sobre su carácter volátil. "Es un trabajo que puede ser muy breve. De un día para otro puedes dejar de interesar", ha explicado, subrayando la importancia de diversificar. Sobre la inteligencia artificial, el actor se ha mostrado más crítico, especialmente en el ámbito creativo. "Como artista tienes que trabajar con lo que has vivido. Si intentas ser alguien que no eres, ¿a dónde estás llegando?", ha reflexionado.