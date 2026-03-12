Soraya Arnelas, sobre mostrar a sus hijas en redes: "Si elimino esa parte de mi vida, ya no soy yo"
La cantante Soraya Arnelas ha sido la segunda invitada del videopodcast CAPTCHA: Sobreviviendo a internet, presentado por el periodista Javi Hoyos. La artista, a la que el público conoció en Operación Triunfo, ha repasado su trayectoria musical y su relación con las redes sociales, además de hablar sobre cómo ha incorporado la inteligencia artificial a su proceso creativo.
Durante la conversación, Soraya ha reivindicado el esfuerzo que hay detrás de su carrera. "La vida no la entiendo cuando no la luchas. En la industria musical no te regalan nada y hay que hacerse tu lugar", ha explicado. Estos han sido algunos de lo momentos más destacados de la entrevista.
Soraya y las redes sociales
La cantante también ha reflexionado sobre cómo han cambiado las redes sociales desde sus inicios en la música. Cuando participó en Operación Triunfo en 2005, plataformas como Instagram o TikTok aún no existían. "Siempre he ido un poco por detrás en redes sociales porque me dan respeto, pero al mismo tiempo las necesitamos", ha reconocido. No fue hasta alrededor de 2010 cuando empezó a utilizarlas de forma más activa, especialmente cuando comenzó a trabajar con música electrónica y a desarrollar proyectos internacionales.
La extremeña ha explicado que cada plataforma saca una faceta distinta de su personalidad. Instagram es, según ha dicho, su espacio más "serio" y profesional, mientras que en X —la antigua Twitter— reconoce que aflora su lado más "punk". TikTok, en cambio, mantiene con ella una relación de "amor-odio". Uno de sus vídeos más virales en esa red no ha sido precisamente musical, sino un momento familiar con su hija que ha superado los 200 millones de visualizaciones. A raíz de ese éxito, la artista también ha reflexionado sobre el debate de mostrar o no a los hijos en redes sociales. "Yo muestro a mis hijas de vez en cuando porque forman parte de mi vida", ha explicado. "No son las protagonistas de mis redes, pero si elimino esa parte de lo cotidiano tampoco sería yo".
Aun así, Soraya reconoce que como madre intenta vigilar los comentarios que se publican. "Las redes pueden ser maravillosas, pero también hay gente que escribe cosas muy locas", ha reflexionado. Pese a ello, defiende mantener una presencia natural en internet: "Siempre me prometí que mis redes iban a ser fieles a lo que soy yo, mostrando mi vida como madre y como artista, pero sin sobreexponer demasiado".
Inteligencia artificial y nuevas herramientas musicales
Durante la entrevista también ha hablado del impacto de la inteligencia artificial en la música. Soraya ha contado que algunos de sus últimos videoclips ya incorporan elementos creados con IA, como efectos visuales o escenarios digitales. Además, ha reconocido que utiliza aplicaciones para experimentar con ideas musicales o para trabajar con letras y estructuras de canciones. "La utilizo como herramienta, nunca como producto final", ha aclarado. Entre las curiosidades que ha compartido, también ha contado que usa aplicaciones como Flightradar para seguir vuelos o programas que permiten identificar constelaciones, actividades que suele compartir con su familia: "Nos tumbamos en la terraza e intentamos adivinar el destino del avión que pasa por encima de nosotros".
El consejo de Soraya para sobrevivir en redes
En la parte final de la entrevista, Soraya ha dejado un consejo para quienes quieren construir una presencia en internet. Para la cantante, la clave está en la autenticidad. "Tratar de quedar bien o hacer demasiado postureo no funciona", ha afirmado. "La gente conecta con lo natural, con lo espontáneo". La artista también ha recordado que algunas cantantes de su generación, como Chenoa o Vega, recibieron críticas en su momento por mostrar carácter y defender sus límites en público. "Nos dieron mucha caña por ser transparentes", ha recordado. Aun así, sigue defendiendo esa forma de mostrarse ante el público.
La inteligencia artificial pone a prueba los rumores sobre Soraya
Para terminar la entrevista, Hoyos ha propuesto a la cantante el juego de dos verdades y una mentira, dejando que la inteligencia artificial intentara adivinar cuál era la afirmación falsa. Entre las opciones estaban su antigua profesión como azafata de vuelo, el título de su nuevo proyecto musical o un supuesto dueto con Gloria Gaynor. La IA ha acertado al señalar que el dueto nunca llegó a producirse, a pesar de que durante años esa información circuló en algunos medios. Soraya ha explicado que en su momento preparó una colaboración que finalmente no se materializó, pero la noticia se difundió igualmente. "ChatGPT está muy actualizado", ha bromeado la cantante al comprobar que el sistema había detectado el error. ¡No te pierdas la entrevista completa!