Grison, primer invitado de 'Captcha. El videopodcast': "Un chimpancé podría hacer las preguntas de 'La Revuelta'"

El músico y humorista Marcos Martínez, conocido artísticamente como Grison y conocido por su papel en La Revuelta, ha sido el primer invitado de CAPTCHA: Sobreviviendo a internet, el videopodcast del periodista Javi Hoyos. Durante la entrevista, Hoyos lo ha presentado como "un invitado de excelencia, capaz de improvisar cualquier cosa y uno de los personajes más carismáticos y queridos del programa de Broncano".

La conversación ha comenzado hablando sobre las redes sociales y el uso que hace Grisón de ellas. El colaborador ha reconocido que durante mucho tiempo no fue especialmente activo: "No te olvides de que hablas con una persona que se ha tirado dos años con el teléfono en modo no molestar", ha bromeado. Aun así, ha admitido que hoy en día son una herramienta fundamental para su trabajo. "Todo lo que sea que me vea la gente y que las cosas se muevan, para uno es gloria", ha explicado.

Grison y la inteligencia artificial Uno de los temas centrales de la charla ha sido la inteligencia artificial. Preguntado por su relación con estas herramientas, Grison ha confesado utiliza la IA, aunque de forma muy básica. "Mi chica la usa para cualquier cosa: desde cómo hacer lentejas hasta cómo invertir en criptomonedas", ha comentado entre risas. Él, sin embargo, ha asegurado que prefiere apoyarse más en el sentido común: "Se está perdiendo lo de confiar en tu olfato e intuición. Aunque me apañe peor, prefiero confiar en mí mismo". Aun así, ha reconocido que la IA puede ser útil en algunos momentos concretos, especialmente cuando compone música. "A veces la utilizo para crear la letra de una canción. Luego la cambio bastante, pero si estás muy perdido te puede dar una orientación", ha explicado. Hoyos también ha confesado que en ocasiones utiliza la inteligencia artificial para preparar entrevistas. "A veces le pregunto: '¿Qué le preguntarías a esta persona?'", ha explicado el periodista, aunque ha admitido que las respuestas suelen ser demasiado genéricas. Grison se ha tomado el tema con humor cuando Hoyos le ha contado que algunos profesionales piden a la IA ideas para hacer preguntas 'típicas de La Revuelta' en alfombras rojas. "¿En serio? Un chimpancé podría hacer las preguntas de La Revuelta", ha dicho con humor.

Su cambio físico y el impacto en redes Durante la entrevista, Grison también ha recordado el revuelo que generó en redes sociales su cambio físico tras protagonizar una portada de Men's Health. El colaborador ha explicado que decidió aceptar el reto cuando le ofrecieron trabajar con un nutricionista y un entrenador personal. "Yo llevaba tiempo entrenando, pero quería aprender cómo se hacen las cosas bien", ha contado. Grison ha reconocido que no imaginó la repercusión mediática que tendría aquella transformación: "En ningún momento pensé en el trasfondo de prensa rosa y de salseo que iba a tener". El proceso, ha explicado, fue intenso y exigente. Durante cinco semanas siguió una rutina de entrenamiento muy estricta, con una dieta muy controlada y un proceso de deshidratación similar al que realizan algunos boxeadores antes de competir. Aun así, ha confesado que lo que más le sorprendió fue la reacción de algunos usuarios en redes sociales, que llegaron a cuestionar el resultado. "Había gente que decía que era todo photoshop o que era un timo", ha recordado. A pesar de ello, el humorista ha asegurado que aquella experiencia también le ha servido para cambiar su relación con las redes. "Antes me afectaban mucho los comentarios negativos", ha admitido. Sin embargo, con el tiempo ha aprendido a distinguir entre una crítica constructiva y el simple hate. "Ahora me afectan más los comentarios que tienen algo de verdad", ha explicado. "Si alguien dice que he estado pesado en el programa, a lo mejor pienso que puede tener razón y me sirve para mejorar".