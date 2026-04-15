¿Puede la IA pensar como el ser humano? 'Un nuevo sendero hasta el manantial' responde a la gran pregunta

La filosofía de la mente, el nuevo episodio del videopódcast de Ignatius Farray Un nuevo sendero hasta el manantial, abre una puerta interesante a una de las grandes preguntas que se ha hecho la humanidad a lo largo de los tiempos y las distintas respuestas que ha tenido: ¿cómo piensa el cerebro? Además, junto al divulgador de filosofía de la ciencia Ignacio Crespo tratan de responder a otra cuestión inquietante: ¿podrá la inteligencia artificial llegar a pensar como un ser humano?

El viaje que propone el programa arranca en los orígenes del pensamiento humano, cuando se pensaba que las emociones y las ideas surgían del corazón, hasta la percepción actual de que es el cerebro el epicentro de la identidad humana.

Aristóteles estaba equivocado El trayecto transcurre por las momias del Antiguo Egipto, los gladiadores del Imperio Romano y figuras clave del pensamiento como uno de los padres de la filosofía occidental, Aristóteles, o el escritor William Shakespeare. El griego defendía la teoría de su época: el centro del pensamiento y las emociones era el corazón. Para él, el cerebro tenía una función más "secundaria", como un sistema de refrigeración de la sangre. Fueron médicos como Galeno y, mucho más tarde, la neurociencia moderna los que demostraron que no era así. "Vale, es cierto que si le apuñalan en el corazón, se muere. Se acabó. No piensa más. Pero lo que he visto también es que cuando se lleva golpes en la cabeza no vuelve a ser el mismo El gladiador que recibe un golpe en la cabeza igual pierde la capacidad de hablar o la memoria pierde cosas que solemos relacionar con pensar. Y si está ahí arriba el pensamiento. Y esto es lo que se planteó Galeno" Crespo, delante de los niños que habitualmente acuden a las grabaciones del pódcast, reconstruye cómo diferentes culturas y en distintas épocas han tratado de descifrar uno de los grandes misterios, cómo funciona la mente. Una combinación de ciencia, filosofía e historia. "Cuando estoy nervioso, lo que noto es el corazón latiendo más rápido. Si las emociones están ahí… ¿y si también lo está el pensamiento?", le preguntaba a uno de los niños el filósofo. Con la mirada puesta en el futuro, una cuestión inquietante e inevitable es: ¿podrá la inteligencia artificial llegar a pensar como un ser humano? No te pierdas este nuevo episodio si eres de los que sienten curiosidad por entender cuál es el elemento diferenciador que nos hace humanos.