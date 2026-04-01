Textiles y estructura: las claves de DecoMasters para entender la decoración

En la gran final de 'DecoMasters', Lorenzo Castillo y Marta Riopérez condensaron toda una temporada de aprendizaje en dos ideas fundamentales: cómo vestir una casa y cómo sostenerla. Los textiles y la estructura son dos planos distintos que, bien trabajados, definen por completo un interior.

El alma del espacio: cómo usar los textiles Los textiles no son un complemento, son el punto de partida como resumió Castillo: “Es lo que le da calidez y calidad a una casa”. El experto deja claro que una estancia sin telas difícilmente puede resultar acogedora. Pero no se trata de acumular, sino de equilibrar. A la hora de mezclar estampados, los expertos plantearon una fórmula clara: un diseño principal que marque el carácter del espacio, un segundo estampado más ligero que alivie visualmente y un tercero, más atrevido, que aporte un toque inesperado. Rayas, flores o geométricos pueden convivir, siempre que exista una jerarquía. También importa el uso. No es lo mismo elegir una tela para cortinas, donde pueden funcionar tejidos delicados como la seda; que para un sofá que exige materiales resistentes y confortables como chenillas o terciopelos. A esto, además, se suma el valor de los detalles. Flecos, borlas, grecas, Madroños… Todo sirve para definir líneas, aportar volumen y enriquecer visualmente los muebles. Un simple contraste de color en un ribete puede cambiar por completo la percepción de una pieza. Como tendencia, señalaron dos caminos. Por un lado, el regreso del mono estampado, heredado de los años 60 y 70; donde todo se unifica bajo una misma tela. Y, por otro lado, la mezcla de estampados, que sigue dominando, pero exige mayor conocimiento. Eso sí, también hubo advertencias sobre el abuso de textiles en paredes ya que no siempre es buena idea, ni estética ni funcionalmente.

La casa de Mariola Orellana: tres pilares que lo sostienen todo Más allá de los textiles, la casa de Mariola Orellana sirvió como ejemplo práctico de los tres pilares esenciales de cualquier proyecto: distribución, color e iluminación. El primero, y más determinante, es la iluminación. “Si falla, falla todo”, insistieron. La clave está en trabajar en capas: una luz general cenital, una luz puntual para funciones concretas y una iluminación ambiental que construya atmósfera. En este último punto, las lámparas pequeñas cobran protagonismo, aportando calidez y profundidad. El color actúa como nexo entre materiales y espacio. Papeles pintados, textiles y pintura conviven en una paleta cada vez más atrevida. Allí tonos intensos como los amarillos ganan protagonismo. Incluso los techos dejan de ser neutros al pintarlos ya que reflejan la luz y la devuelven más cálida. Transformando así la percepción de toda la estancia. 01.25 min Los tres pilares esenciales de cualquier proyecto: distribución, color e iluminación.