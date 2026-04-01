La historia de superación de Mar Flores y Carlo Costanzia en la final de 'DecoMasters' : “Todo lo pasado, pasado está”

La relación entre Mar Flores y Carlo Costanzia ha sido muy especial en DecoMasters. Han aprovechado cada entrega para abrirse y compartir algunos de los capítulos más importantes de sus vidas. Incluso, momentos delicados que tenían que sanar. Durante una conversación en la gran final, ambos reflexionaron sobre lo que consideran su mayor logro personal. Carlo destacaba el proceso que le ha llevado hasta donde está hoy, a formar una familia, subrayando cómo su vida ha dado un giro radical: “Hace un año estaba privado de libertad y ahora estoy aquí”. Una frase que resume muy bien el camino de reconstrucción que ha vivido en los últimos tiempos.

01.28 min Carlo Constanzia: ''Cuando acabe DecoMasters será como un vacío, pero encontraremos como llenarlo''

Mar, por su parte, ponía el foco en la conciliación entre su vida profesional y familiar. Uno de los pilares que define su trayectoria.

Pero si hay un momento especialmente significativo, es cuando Carlo se abrió sobre uno de los episodios más duros de su vida. Un proceso que atravesó en un momento clave y que, según reconoce, supuso un punto de inflexión. “Fue muy duro, me vino justo cuando ya tenía todo encauzado”, confesaba recordando también cómo ese periodo le obligó a reconstruirse desde cero y a encontrar nuevas fuerzas para seguir adelante.

En ese camino, el apoyo de su entorno más cercano ha sido fundamental. Especialmente en un proceso que no ha estado exento de dificultades y aprendizajes: “Al final esto vino a dejarme la cabeza clara y a reforzarme”. Por esa razón, es tan importante para él vivir ahora su presente y mirar con orgullo todas lo conseguido hasta llegar a la gran final de 'DecoMasters'.