La historia de superación de Mar Flores y Carlo Costanzia en la final de 'DecoMasters' : “Todo lo pasado, pasado está”
- Madre e hijo convierten la final en un espacio de reconciliación, donde abordan heridas del pasado y refuerzan su vínculo personal
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La relación entre Mar Flores y Carlo Costanzia ha sido muy especial en DecoMasters. Han aprovechado cada entrega para abrirse y compartir algunos de los capítulos más importantes de sus vidas. Incluso, momentos delicados que tenían que sanar. Durante una conversación en la gran final, ambos reflexionaron sobre lo que consideran su mayor logro personal. Carlo destacaba el proceso que le ha llevado hasta donde está hoy, a formar una familia, subrayando cómo su vida ha dado un giro radical: “Hace un año estaba privado de libertad y ahora estoy aquí”. Una frase que resume muy bien el camino de reconstrucción que ha vivido en los últimos tiempos.
Mar, por su parte, ponía el foco en la conciliación entre su vida profesional y familiar. Uno de los pilares que define su trayectoria.
Pero si hay un momento especialmente significativo, es cuando Carlo se abrió sobre uno de los episodios más duros de su vida. Un proceso que atravesó en un momento clave y que, según reconoce, supuso un punto de inflexión. “Fue muy duro, me vino justo cuando ya tenía todo encauzado”, confesaba recordando también cómo ese periodo le obligó a reconstruirse desde cero y a encontrar nuevas fuerzas para seguir adelante.
En ese camino, el apoyo de su entorno más cercano ha sido fundamental. Especialmente en un proceso que no ha estado exento de dificultades y aprendizajes: “Al final esto vino a dejarme la cabeza clara y a reforzarme”. Por esa razón, es tan importante para él vivir ahora su presente y mirar con orgullo todas lo conseguido hasta llegar a la gran final de 'DecoMasters'.
La espina de Mar
La conversación entre madre e hijo también ha abordado uno de los temas más delicados de su relación. Hablamos del sentimiento de Carlo de no haber estado acompañado en uno de los momentos más difíciles de su vida. Una percepción que, con el paso del tiempo, ha generado una “espinita” en Mar sobre su relación y que ahora ambos han podido abordar con mayor serenidad.
Mar explicaba que su decisión de no estar presente en ese momento concreto respondía a una voluntad de proteger a su hijo y preservar su intimidad, evitando una exposición mediática que pudiera agravar la situación. “Lo que pretendía era protegerte”, le decía dejando claro el motivo de su ausencia. Carlo, por su parte, reconocía el dolor que sintió entonces. Aunque, también reflexionaba sobre la distancia entre lo vivido y lo que ahora entiende como un proceso necesario. “Era un aprendizaje duro”, asume poniendo en valor la evolución personal que ambos han experimentado.
El paso por 'DecoMasters' ha sido como un punto de encuentro para ambos tanto a nivel profesional como personal. “Hemos hablado más en estas diez semanas que en toda nuestra vida”, reconocía Mar evidenciando el impacto que el programa ha tenido en su relación. Una conexión que ha permitido resolver tensiones del pasado y reforzar un vínculo que, pese a las dificultades, se mantiene sólido en uno de los momentos más importantes de sus vidas. “Todo lo pasado, pasado está”, resumía Carlo dejando claro que, más allá del concurso, ambos han conseguido avanzar juntos. Han dejado por fin atrás heridas y vuelven así a construir una nueva etapa basada en la comprensión y el entendimiento mutuo.