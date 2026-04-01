Belén y Raquel: “¿Qué sería de nosotras sin nosotras?”
- Más allá de la competición, Belén y Raquel comparten una amistad marcada por la admiración mutua, el impulso constante y el deseo compartido de cumplir sus sueños
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“Ojalá que todas las mujeres tuvieran el derecho a tener una amiga como tú”. La gran final de 'DecoMasters' ha dejado uno de los momentos más especiales entre Raquel Meroño y Belén López. Las finalistas han abierto al completo sus corazones poniendo en valor la importancia de su compañera en su vida. “Eres de verdad una mujer impresionante. Estoy tan orgullosa de ti y de todo lo que te ha pasado en la vida. Cómo lo has superado, cómo has hecho de la pena un arma, cómo eres de fuerte, trabajadora… Lo haces todo bien”, comentaba Raquel haciendo un recorrido vital por los momentos más duros que Belén ha sabido afrontar y transformar en fortaleza.
Raquel subrayaba así la conexión especial que las une: “No podía haber otra compañera mejor para este viaje”. Declaraciones que la propia Belén recibía con la misma intensidad, respondiendo con un contundente “yo contigo hasta el fin del mundo”. Y es que qué sería de la una sin la otra, en 'DecoMasters' hemos visto a esta pareja cuidarse y crecer de la mano en el mundo de la decoración. Apoyarse a la hora de volar la imaginación, sincerarse cuando había que asumir errores, protegerse y crecer un pasito más como buenas “hermanas”.
El sueño de Raquel como actriz, impulsado por Belén
En medio de esa conversación, ambas también han querido poner en valor los logros personales de cada una. Una forma de reconocerse y celebrarse mutuamente. Raquel planteaba una reflexión directa sobre el éxito: “Si pudieras decir cuál es el éxito más grande de tu vida, ¿qué dirías?”. La respuesta de Belén era clara y con una mirada honesta a: “Mi mayor triunfo es dedicarme a lo que más me gusta. Haber sido valiente, porque me costó mucho”. Esta respuesta pone en valor no solo su recorrido profesional, sino también la capacidad de reinventarse y seguir adelante pese a las dificultades.
Belén, además, quiso devolver ese reconocimiento a su compañera, reivindicando su vocación como actriz y animándola a no renunciar a su sueño: “Tú eres actriz y a Dios le pido que te llegue ese personaje que tanto merece. Hay una espinita ahí clavada”. Además, la concursante dejó claro su deseo de que ese éxito llegue de la mano de los sueños compartidos: “Si pueden ser juntas, mejor. Pero si no, que te llegue el personaje que tú quieres, amiga”.
Entre ambas se dibuja así algo que va más allá del concurso: una complicidad construida desde la escucha, el respeto y el impulso mutuo, donde el éxito de una no se entiende sin el de la otra. Una forma de entender la amistad como refugio, motor y también impulso para seguir creciendo.“ Vamos a empezar pidiendo ganar DecoMasters”, decía Raquel entre risas. A lo que Belén respondía sin dudarlo: “Hay que pedirlo todo, mi vida”.