Belén y Raquel: “¿Qué sería de nosotras sin nosotras?”

“Ojalá que todas las mujeres tuvieran el derecho a tener una amiga como tú”. La gran final de 'DecoMasters' ha dejado uno de los momentos más especiales entre Raquel Meroño y Belén López. Las finalistas han abierto al completo sus corazones poniendo en valor la importancia de su compañera en su vida. “Eres de verdad una mujer impresionante. Estoy tan orgullosa de ti y de todo lo que te ha pasado en la vida. Cómo lo has superado, cómo has hecho de la pena un arma, cómo eres de fuerte, trabajadora… Lo haces todo bien”, comentaba Raquel haciendo un recorrido vital por los momentos más duros que Belén ha sabido afrontar y transformar en fortaleza.

Raquel subrayaba así la conexión especial que las une: “No podía haber otra compañera mejor para este viaje”. Declaraciones que la propia Belén recibía con la misma intensidad, respondiendo con un contundente “yo contigo hasta el fin del mundo”. Y es que qué sería de la una sin la otra, en 'DecoMasters' hemos visto a esta pareja cuidarse y crecer de la mano en el mundo de la decoración. Apoyarse a la hora de volar la imaginación, sincerarse cuando había que asumir errores, protegerse y crecer un pasito más como buenas “hermanas”.