El sacerdocio: una vida consagrada que no es excluyente

Ya estamos en Semana Santa. En estos días de recogimiento e introspección para muchos cabe preguntarse cómo es el proceso mediante el cual un hombre se hace sacerdote, qué sucede desde el instante en el que se da cuenta de que su vocación es auténtica hasta que se celebra su ceremonia de ordenación.

Este camino —como otras muchas cosas en la Iglesia— sufrió cambios a partir del Concilio Vaticano II, celebrado entre 1962 y 1965. En pleno Concilio, en 1964, RNE en Barcelona visitó el Seminario Conciliar de la ciudad en el que se preparaban para hacerse sacerdotes unos 200 jóvenes que habían sentido "la llamada de Dios" y entrevistó a su director, el padre Quirze Estop, a algunos de los seminaristas y a las monjas que les atendían.

En opinión del padre Estop, la principal cualidad que debía tener cualquiera de estos jóvenes es que fuera "un enamorado de Jesucristo y de su Iglesia", además de unos conocimientos culturales mínimos y un cierto estado de salud. Los estudios tenían un coste anual de 10.000 pesetas, que era sufragado por benefactores en caso de que el seminarista no pudiera hacer frente al pago (como referencia, el salario mínimo en 1964 era de 1.800 pesetas al mes).

En el reportaje conocemos su día a día, que comienza a las 6 y media de la mañana, cuando escuchan la grabación de las campanas del Vaticano difundidas por altavoces. Nada más levantarse, asisten al canto de Laudes y a misa; a las 9 comienzan las clases que incluyen asignaturas de todo tipo y deportes como el remo. También hacen talleres de trabajo en los que no puede faltar la música de fondo: escuchan desde jazz o música catalana a Georges Brassens y Jacques Brel. Música moderna para jóvenes que solo se diferencian del resto en que se han sentido "llamados".