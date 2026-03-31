Receta de brioche de salmón ahumado y guacamole de Omar en MasterChef 14

Aguacate

Cebolla morada

Tomate rama

Lima

Cilantro

Sal

Pimienta

Salmón ahumado

Soja

Teriyaki

Caviar

Kikos

Huevo

Limón

Aceite de girasol

Sriracha

Queso crema

Pan brioche

Tostar los bollos de pan brioche. Triturar los kikos en una trituradora hasta tener un polvo/tierra Para el salmón ahumado: Abrir el salmón ahumado y extender las lonchas sobre una bandeja de horno. Añadir la soja y agua si se quiere evitar salar en exceso y dejar marinar durante unos minutos. Retirar el exceso. Para el guacamole: Picar la cebolla y el tomate en brunoise. Picar el cilantro y reservar. Abrir el aguacate y sacar la “carne” y machacarlo. Integrar todo y remover. Añadir el cilantro, zumo de lima, sal y pimienta. Probar y ajustar punto e intensidad. Reservar y consumir rápido. Para la mayonesa sriracha: Añadir un huevo y zumo de limón en un vaso de batidora de mano. Echar una pizca de sal y aceite de girasol. Utilizar la batidora de mano para emulsionar. Añadir aceite hasta obtener la textura de mayonesa deseada. Probar el punto de sal. Rectificar si es necesario. Añadir la sriracha poco a poco e integrar con la batidora. Ir probando para no pasarse de picante. Pasar a un biberón y reservar. Para el emplatado: Hacer un corte en el medio de cada bollo de brioche. Untar queso crema en un lado y guacamole en el otro. Añadir lonchas de salmón en el medio. Añadir las huevas en hilo. Pintar con la mayonesa sriracha con puntos y pequeños y contiguos. Añadir el polvo de kikos por encima y por el resto del plato.