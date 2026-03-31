Receta de brioche de salmón ahumado y guacamole de Omar en MasterChef 14

Llegar delante de los 3 jueces de MasterChef no es sencillo. Pero más complicado es convencerles estando una vez allí. Omar consiguió en preciado delantal blanco con esta receta de brioche de salmón ahumado, que obtuvo los votos positivos de Pepe, Marta y Jordi.
Si quieres descubrir más recetas de MasterChef, entra en el portal de cocina de RTVE y busca tus platos favoritos.
Receta de brioche de salmón ahumado y guacamole de Omar en MasterChef 14Receta de brioche de salmón ahumado y guacamole de Omar en MasterChef 14
|Ingredientes
|Preparación
|
- Aguacate
- Cebolla morada
- Tomate rama
- Lima
- Cilantro
- Sal
- Pimienta
- Salmón ahumado
- Soja
- Teriyaki
- Caviar
- Kikos
- Huevo
- Limón
- Aceite de girasol
- Sriracha
- Queso crema
- Pan brioche
|
- Tostar los bollos de pan brioche.
- Triturar los kikos en una trituradora hasta tener un polvo/tierra
- Para el salmón ahumado:
- Abrir el salmón ahumado y extender las lonchas sobre una bandeja de horno.
- Añadir la soja y agua si se quiere evitar salar en exceso y dejar marinar durante unos minutos.
- Retirar el exceso.
- Para el guacamole:
- Picar la cebolla y el tomate en brunoise. Picar el cilantro y reservar.
- Abrir el aguacate y sacar la “carne” y machacarlo.
- Integrar todo y remover.
- Añadir el cilantro, zumo de lima, sal y pimienta. Probar y ajustar punto e intensidad.
- Reservar y consumir rápido.
- Para la mayonesa sriracha:
- Añadir un huevo y zumo de limón en un vaso de batidora de mano.
- Echar una pizca de sal y aceite de girasol.
- Utilizar la batidora de mano para emulsionar.
- Añadir aceite hasta obtener la textura de mayonesa deseada.
- Probar el punto de sal. Rectificar si es necesario.
- Añadir la sriracha poco a poco e integrar con la batidora. Ir probando para no pasarse de picante.
- Pasar a un biberón y reservar.
- Para el emplatado:
- Hacer un corte en el medio de cada bollo de brioche. Untar queso crema en un lado y guacamole en el otro.
- Añadir lonchas de salmón en el medio. Añadir las huevas en hilo.
- Pintar con la mayonesa sriracha con puntos y pequeños y contiguos.
- Añadir el polvo de kikos por encima y por el resto del plato.