Receta de codornices con chocolate y crema de boniato de Germán en MasterChef 14

Llegar delante de los 3 jueces de MasterChef no es sencillo. Pero más complicado es convencerles estando una vez allí. Germán consiguió en preciado delantal blanco con esta receta de codornices con chocolate y crema de boniato, que obtuvo los votos positivos de Pepe, Marta y Jordi.
|Ingredientes
|Preparación
|
- 2 codornices
- 1 boniato
- 1 puerro
- 1 zanahoria
- 1 ajo
- Tomillo
- Romero
- Brandy
- Caldo de pollo
- 1 onza de chocolate negro 70%
- Mantequilla
- Nata líquida para cocinar
- Sal
- Pimienta
|
- Para las codornices:
- Sacar las 4 pechugas limpias de las dos codornices, salpimentar y dorar en mantequilla con una rama de romero y otra de tomillo y reservar.
- Para la salsa de chocolate:
- En la misma sartén donde hemos dorado las pechugas de las codornices, añadir un poco más de mantequilla, un ajo pelado machacado, un puerro cortado en rodajas (solo la parte blanca), una zanahoria en rodajas y rehogar hasta que doren.
- En ese punto, añadir el brandy y dejar que seque.
- Una vez haya secado añadir el caldo de pollo hasta cubrir las verduras y dejar a fuego medio.
- Cuando esté listo pasarlo a un recipiente y batir con túrmix hasta conseguir un caldo que a continuación pasaremos por un colador para conseguir un caldo limpio y sin grumos.
- Devolver el caldo a la sartén a fuego medio.
- Cuando entre en ebullición retirar la sartén del fuego y añadir una onza de chocolate negro 70% hasta que derrita y se integre en el caldo que ya quedará espeso.
- Una vez se integre, añadir unos dados de mantequilla a temperatura ambiente hasta emulsionar para conseguir una salsa de chocolate fina y sedosa con un intenso sabor.
- Una vez esté lista la salsa, integrar las pechugas de codorniz a la salsa para que vayan cogiendo sabor hasta el emplatado.
- Para la crema de boniato:
- Cortar el boniato en dados, salpimentar y poner en una bandeja de horno espolvoreando un poco de aceite por encima y se lleva al horno entre 15 y 20 minutos a unos 180 grados aprox.
- Una vez estén blancos ponerlo en un recipiente y añadir 90 g de nata líquida para cocinar, 30 g de mantequilla en dados, un chorrito de aceite de oliva y un poco de sal y se bate con la túrmix hasta conseguir una crema sedosa y sin grumos perfecta para emplatar.
- Para emplatar:
- En un plato blanco redondo grande, poner una base de crema de boniato en forma de gota, encima de la gota colocar 3 pechugas de codorniz con la salsa de chocolate, unas gotas de la salsa emulsionada de chocolate como decoración y una rama de romero.