Receta de spaghetti a la carbonara con sobrasada de Paloma en MasterChef 14

Llegar delante de los 3 jueces de MasterChef no es sencillo. Pero más complicado es convencerles estando una vez allí. Paloma consiguió en preciado delantal blanco con esta receta de spaghetti carbonara con sobrasada, que consiguió los votos positivos de Pepe, Marta y Jordi.
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Receta de spaghetti a la carbonara con sobrasada de Paloma en MasterChef 14Receta de spaghetti a la carbonara con sobrasada de Paloma en MasterChef 14
|Ingredientes
|Preparación
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- 200 g de spaguetti
- Dos cucharadas de sobrasada
- Yemas de huevo
- 1 huevo
- 75 g de queso parmesano rallado
- Una cucharada de miel
- Aceite de oliva virgen extra
- Pimienta negra molida
- Sal
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- Cocer los spaghetti en agua con sal hasta que estén al dente siguiendo las instrucciones y tiempos del paquete.
- Reservar un poco del agua de cocción.
- Escurrir el resto de la pasta.
- Mientras tanto, cortra la sobrasada en trozos y sofreir a fuego suave en una sartén con un chorrito de aceite de oliva, hasta que se funda un poco.
- Añadir la miel y mezclar bien para que se integren los sabores.
- En un bol, bate las yemas y el huevo entero junto con el queso parmesano rallado y un poco de pimienta negra.
- Incorporar los spaghetti calientes a la sartén con la sobrasada y mezclar fuera del fuego.
- Añadir la mezcla de huevo y queso, removiendo rápidamente para que la salsa quede cremosa sin que el huevo se cuaje. Si es necesario, añadir un poco del agua de cocción.
- Rectificar de sal, espolvorear un poco más de pimienta y servir.