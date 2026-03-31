Natalia Verbeke y Ángela Cervantes presentan 'Lapönia': "Mentir está muy infravalorado"

La advertencia es importante y Natalia Verbeke lo deja claro desde el principio: "esta no es una comedia navideña. Que nadie vaya a verla con sus hijos porque podemos destrozarle la infancia a mas de uno". La actriz es una de las protagonistas de Lapönia, la nueva película de David Serrano (Días de fútbol, El otro lado de la cama), que dinamita todos los convencionalismos de la comedia familiar clásica para reflexionar sobre las mentiras culturalmente aceptadas, si son buenas como forma de convivencia, o si hay motivos suficientes para no decir la verdad.

Basada en la exitosa obra de teatro homónima, aclamada por la crítica y estrenada con enorme éxito en España y en países como Estados Unidos o Argentina. Su historia nos traslada a la nochebuena en la que dos hermanas (Verbeke y Cervantes), se juntan para celebrar la Navidad en la tierra de Papá Noel. Pero lo que parecía una reunión tranquila se convierte en una velada de reproches, heridas sin curar, secretos y confidencias. "A mí me encantó el guión, cómo estaba escrito. Me sentía muy identificada, y y justo cuando te pasa que eso con el personaje que te llega, dices, 'aquí hay algo'", explica Ángela Cervantes.

Julián López y Natalia Verbeke en 'Läponia' (estreno 1 de abril)

Un elenco de actores que elevan el nivel Lapönia, en la que también veremos a un Julián López en estado de gracia y conocermos al actor noruego Vebjørn Enger, aborda, con una mirada irónica, los dilemas éticos y morales de la vida cotidiana. Con diálogos brillantes y una mirada aguda sobre la familia, las mentiras piadosas, las tradiciones y los convencionalismos, la cinta utiliza el humor como vehículo para la reflexión. "No siempre tenemos la suerte de que lleguen comedias tan brillantes. En comedias es más complicado que que pueda aunar eh los textos brillantes que tiene esta comedia, pero además que tenga su punto de reflexión", destaca Verbeke. Con una apuesta sencilla, pero muy efectiva, la maestría de su elenco de actores resulta fundamental para quedarte pegado a la butaca y eleva la cinta a otro nivel. "El hecho de que estuviera Natalia y Julián ahí fue esencial para mí, tenía muchas ganas de conocerlos, de trabajar con ellos y ha sido ha sido una gozada", cuenta Cervantes. Una admiración recíproca, como apunta Verbeke -algo que también reiteró esta semana en La Revuelta-, que ha salido completamente enamorada de Ángela: "Es la mejor actriz de este país. O sea, es una barbaridad. Es de una generosidad inmensa y tiene tanta verdad. Esta niña es un regalo".

¿Por qué mentimos? Además de carcajadas aseguradas, quien vea Lapönia saldrá con preguntas sobrevolando su cabeza. Una película de apariencia ligera que profundiza en cuestiones universales y que, seguro, creará debate. "Yo decía que mentía por por no herir al otro, pero haciendo esta película me he dado cuenta que era también para evitar el conflicto", confiesa Cervantes. "Como que tengo ese miedo siempre a a enfrentarme y eso era un un recurso de defensa. Ahora estoy intentando ser más honesta", añade. Para Verbeke, el planteamiento es otro: "Yo pienso que que todos mentimos muchísimo porque es la única manera de sobrevivir. El problema es cuando tú vives una mentira. Eso ya es diferente. Pero, en general, creo que es necesaria, que está muy bien mentir y que está infravalorada", concluye. 01.50 min Somos Cine - Tráiler 'Läponia'