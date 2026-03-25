Hora y dónde ver gratis en TV el partido amistoso de la selección española contra Serbia

El partido amistoso entre la selección española masculina de fútbol y la de Serbia tiene lugar este viernes 27 de marzo de 2026 en el Estadio La Cerámica de Villarreal (Castellón). La Finalíssima no se disputará debido a la situación geopolítica y que la AFA no se ha mostrado dispuesta a aceptar alguna de las soluciones propuestas.

España no podía perder la oportunidad de disputar dos encuentros en la última ventana de selecciones previa al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. La RFEF se puso las pilas para encontrar un rival como Serbia, que permitirá a Luis de la Fuente hacer las últimas pruebas antes de la convocatoria definitiva. La entrada de Joan García reabre el debate de la portería, aunque el seleccionador lo ha solventado convocando a cuatro porteros. Mosquera, en la defensa; Fornals y Carlos Soler, en el centro del campo; y Barrenetxea y Víctor Muñoz, en la delantera, son los jugadores que no venían siendo habituales y tendrán una oportunidad de brillar para llegar al Mundial. Lamine Yamal volverá a ser el líder de este equipo que tiene en el centro del campo su mejor baza con Rodri, Zubimendi, Pedri y los ausentes Fabián y Merino, por lesión.

Serbia viene de un varapalo como supone quedarse fuera del Mundial, desde que participa solo como Serbia (antes Yugoslavia y Serbia y Montenegro) solo se había perdido el de Brasil 2014 y había caído en fase de grupos en Sudáfrica 2010, Rusia 2018 y Catar 2022. Tiene grandes jugadores como Dusan Vlahovic y Filip Kostic (Juventus), Sergej Milinkovic-Savic (Al Hilal), Strahinja Pavlovic (AC Milán), el sevillista Nemanja Gudelj y el exmadridista Luka Jovic (AC Milán).

La selección ha pasado de jugarse un título ante Argentina a afrontar un encuentro intrascendente ante Serbia, pero la cercanía de la mayor cita del fútbol de selecciones hace que muchos jugadores quieran buscar su puesto en la convocatoria para Estados Unidos, Canadá y México 2026. Después, el próximo martes se enfrentará a la Egipto de Mohamed Salah. El equipo de los faraones ha quedado encuadrada en el Mundial en el grupo G y tiene muchas opciones de meterse en la siguiente ronda con rivales como Bélgica, Irán (si finalmente decide participar en la competición) y Nueva Zelanda. Los rivales de España en el grupo H serán Cabo Verde, el 15 de junio, Arabia Saudí, el 21, y Uruguay, el 26. RTVE tiene los derechos en España del Mundial 2026.