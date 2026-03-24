Ramón Freixa: "El mejor aplauso para un cocinero es que rebañen el plato con pan"

Del delicioso olor a pan y a cocas de azúcar recién hechas de la panadería de sus abuelos hasta las dos estrellas Michelin y tres Soles Repsol con los que han sido distinguidos sus restaurantes en la calle Velázquez en Madrid. Ramón Freixa ha repasado su exitosa trayectoria como cocinero en Las tardes de RNE, donde ha recordado que, antes que chef, su sueño era convertirse en cantante. "Estaba enamorado de la ficha roja de Parchís y de Miguel Bosé", ha reconocido ante unos sorprendidos David Cantero y Marta Solano.

Sin embargo, el destino del chef catalán parecía ya escrito desde los siete años, cuando acudió por primera vez a un restaurante con estrella Michelin. Tras su formación internacional, heredó el restaurante familiar de su Castellfollit de Riubregós natal, el Racó d'en Freixa, donde logró, no sin dificultades, conservar la estrella Michelin que atesoraba desde 1988.

"Fueron unos años duros, de entender muchas cosas, porque, claro, eran dos gallos en un gallinero. Mi padre era un grande, es un grande, y entraba el niño en la cocina. Eran dos maneras de ver la alta gastronomía de manera distinta, muy distinta", explica Ramón Freixa.

22.46 min Las tardes de RNE - Ramón Freixa, los secretos de un chef con dos estrellas Michelin