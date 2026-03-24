Dani y Jesús (Gemeliers) confiesan sus dudas frente a la paternidad: ''Me agobia, me veo muy pequeño''
- Los Gemeliers fantasean con su futuro familiar y hasta debaten sobre vivir juntos toda la vida con sus familias
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Durante una charla distendida en DecoMasters durante la transformación de una casa de campo, Daniel Oviedo de Gemeliers reconoció que pensar en la paternidad le genera cierta inquietud: “A mí cuando pienso en ser padre me agobia, me veo muy pequeño”. Aunque rápidamente, añadió que considera que es un miedo “normal” en este momento de su vida.
El cantante ha explicado que no tiene prisa por dar ese paso, especialmente al no contar todavía con una pareja estable. En ese sentido, ha apuntado que sería importante poder compartir ese proyecto de vida con la persona adecuada y su deseo es ser padre en el futuro. Poco después, rompiendo los esquemas de su hermano, Jesús bromeó con la posibilidad de adelantarse en la paternidad. Esto generó un intercambio de comentarios en tono distendido sobre quién de los dos podría ser padre antes y dejó abierta la incógnita sobre si Daniel tiene pareja o no.
"Por donde tú vayas, yo vengo"
Durante la prueba de expulsión y la transformación de una habitación infantil, la charla derivó en una serie de teorías sobre cómo organizarían su vida familiar. Ambos imaginaron incluso criar a sus hijos en paralelo, manteniendo una convivencia muy cercana. Además, bromearon con los posibles nombres de sus futuros hijos llegando incluso a comprometerse en llamarlos ‘Daniel’ y ‘Jesús’ en honor el uno del otro.
El intercambio fue subiendo de tono en clave de humor, hasta el punto de plantear la idea de vivir en la misma parcela. Una propuesta que ha generado debate entre ambos sobre la necesidad de independencia dentro de una futura vida familiar. Jesús siente una mayor necesidad por mantener espacios propios frente a Daniel, que defiende la convivencia total, sin separaciones físicas e insiste en mantener su vínculo más allá de las circunstancias de pareja. “Por donde tú vayas, yo vengo”, ha resumió.
Esta charla ha mostrado el lado más íntimo y desenfadado de los Gemeliers en plena semifinal de DecoMasters. Además, ha vuelto a poner de relieve la complicidad que les ha acompañado desde la infancia y que, según han dejado entrever, seguirá marcando sus vidas y decisiones en el futuro.