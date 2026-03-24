Dani y Jesús (Gemeliers) confiesan sus dudas frente a la paternidad: ''Me agobia, me veo muy pequeño''

Durante una charla distendida en DecoMasters durante la transformación de una casa de campo, Daniel Oviedo de Gemeliers reconoció que pensar en la paternidad le genera cierta inquietud: “A mí cuando pienso en ser padre me agobia, me veo muy pequeño”. Aunque rápidamente, añadió que considera que es un miedo “normal” en este momento de su vida.

El cantante ha explicado que no tiene prisa por dar ese paso, especialmente al no contar todavía con una pareja estable. En ese sentido, ha apuntado que sería importante poder compartir ese proyecto de vida con la persona adecuada y su deseo es ser padre en el futuro. Poco después, rompiendo los esquemas de su hermano, Jesús bromeó con la posibilidad de adelantarse en la paternidad. Esto generó un intercambio de comentarios en tono distendido sobre quién de los dos podría ser padre antes y dejó abierta la incógnita sobre si Daniel tiene pareja o no.