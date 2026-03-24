La confesión más personal de Isa Pantoja sobre la exposición mediática que marcó su infancia: "Lo pasé fatal"

En la semifinal de DecoMasters, la competición ha dejado paso a conversaciones muy íntimas. Isa Pantoja ha vuelto a abordar cómo ha sido crecer bajo la constante exposición mediática y la influencer ha recordado episodios de su infancia, de la relación de su familia con la prensa, evocando incluso la conocida anécdota de "dientes, dientes, que eso les jode". Isa explica que esta frase refleja la tensión habitual entre su madre y los medios en aquellos años.

Describe cómo la presencia constante de cámaras en su entorno familiar marcó su manera de vivir desde muy pequeña: “La prensa se ponía frente a Cantora con unos focos que lo iluminaban todo”. En este contexto, recordó también la presión vivida durante su embarazo, una etapa en la que sintió que su vida estaba permanentemente expuesta. “Lo pasé fatal”, confesó aludiendo a la persecución mediática. Isa Pantoja ha explicado que, con el paso del tiempo, comenzó a buscar su propia intimidad y a construir una vida alejada del ruido, algo que no resultaba sencillo dadas las circunstancias en las que había crecido.

En este sentido, señaló que para poder lograr esa autonomía personal necesitó también asumir la realidad de su vida pública y los medios que le rodeaban. Una situación que la llevó a tomar decisiones importantes para poder avanzar y marcar su propio camino. Por otra parte, ha reconocido que le habría gustado también terminar sus estudios de Derecho, una etapa que dejó pendiente y que todavía no descarta retomar en el futuro.