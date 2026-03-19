Roi Méndez, ¿invitado sorpresa en la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?
Ivana Rodríguez invita a Roi Méndez a la boda de su hermana con una condición
En Top Chef: dulces y famosos hemos visto dúos, tríos y grupos. Pero hacía tiempo que no veíamos una pareja como la que hacen Roi Méndez e Ivana Rodríguez. Entre ellos se puede ver que hay mucho buen rollo y una gran amistad que se ha cocinado a fuego lento entre las cocinas del programa.
"Crees que podrás invitarme a la boda de Georgina y Cristiano?"
En la sexta entrega de Top Chef, la influencer y el cantante han mantenido una conversación que nos ha tenido a todos pegados a la televisión. En plano cocinado y mientras trataban de preparar la mejor tarta nupcial para los invitados del programa, Roi le preguntaba a Ivana si existiría la posibilidad de que asistiera a la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez.
“Así en confianza, ¿crees que podrías encontrarme un hueco en el casamiento de tu hermana?” Y seguía, con picardía: “Yo creo que le haría ilusión”. Por su parte, Ivana respondía con ironía: “Depende de cómo salga esta prueba”. Y le proponía una idea: “¿Tú cantarías gratis?”. A esa propuesta el joven cantante ponía un requisito: Solo cantaría en su boda a cambio de una camiseta de Cristiano Ronaldo.
¿Llegarán estas peticiones a oídos del futbolista y Georgina Rodríguez? ¿Será finalmente Roi Méndez uno de los privilegiados que asistan a la boda?
La amistad entre Roi Méndez e Ivana Rodríguez
Aunque pueda parecer que poco tienen que ver Ivana y Roi, su ironía, sentido del humor y su carácter desenfadado los une mucho y los ha convertido en grandes amigos dentro del concurso.
No son pocas las ocasiones en las que se buscan el uno al otro para hacerse bromas. “Ivana, ¿qué es verde y tiene olor a pintura”, decía el cantante. Y ella respondía: “¿La pintura verde?”. Finalmente, Roi confesaba: “Ivana es muy lista, aunque, en ocasiones, pueda parecer que no”.
En un programa donde la presión, los nervios y la exigencia están a la orden del día, Roi e Ivana han demostrado que también hay espacio para la complicidad, las risas y las amistades inesperadas. Entre tartas imposibles y bromas constantes, su conexión se ha convertido en uno de los ingredientes más refrescantes de la edición.
Habrá que esperar para ver si esa invitación soñada llega algún día a materializarse, pero lo que ya es seguro es que, dentro y fuera de las cocinas de Top Chef: dulces y famosos, la química entre ambos ha conquistado a la audiencia. Y quién sabe, quizá esta historia no termine en el programa, sino que siga dando que hablar mucho más allá de los fogones.
