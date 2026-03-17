Isa Pantoja revela un duro episodio familiar y señala a Kiko Rivera: “Ahora reconoce los insultos racistas en mi familia”

La última entrega de DecoMasters ha sorprendido tanto por los diseños de los concursantes como por los momentos de gran carga emocional que se viven en las casas valencianas. Entre ellos, la historia más comentada fue la de Isa Pantoja y su conflictiva relación con su hermano Kiko Rivera. Una historia marcada por años de desencuentros familiares y heridas difíciles de cicatrizar.

En una de sus conversaciones más íntimas con Jesús Oviedo (Gemeliers). Isa abrió su corazón sobre lo complicado que ha sido mantener la relación con su hermano. “Está en standby”, explicó, dejando claro que, por ahora, no hay avances formales pese a los indicios de arrepentimiento por parte de Kiko. Lo que sí ha cambiado, confesó, es el reconocimiento de los errores: “Soy tan tonta que lo único que ha cambiado es que antes negaba todo lo que yo decía y ahora me ha dado la razón, básicamente. Una cosa muy heavy que es reconocer que ha escuchado insultos racistas de algunos familiares hacia mí”.

Aun así, la influencer dejó claro que hay diferencia entre perdonar y retomar la relación: “Yo quiero perdonarle, me encantaría. No sé si retomar; eso ya es otra cosa”. Y aunque admite el deseo de reconciliación, también subraya la necesidad de prudencia y tiempo para reconstruir la confianza. Isa también reflexionó sobre lo difícil que es adaptarse a los cambios repentinos: “Estoy emocionada, pero aprender a vivir sin algo y de repente que aparezca de nuevo en tu vida... No sé por dónde encajarlo. Me voy a tomar mi tiempo”.