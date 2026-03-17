Isa Pantoja revela un duro episodio familiar y señala a Kiko Rivera: “Ahora reconoce los insultos racistas en mi familia”
- En DecoMasters, Isa habla abiertamente sobre su relación con su hermano
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La última entrega de DecoMasters ha sorprendido tanto por los diseños de los concursantes como por los momentos de gran carga emocional que se viven en las casas valencianas. Entre ellos, la historia más comentada fue la de Isa Pantoja y su conflictiva relación con su hermano Kiko Rivera. Una historia marcada por años de desencuentros familiares y heridas difíciles de cicatrizar.
En una de sus conversaciones más íntimas con Jesús Oviedo (Gemeliers). Isa abrió su corazón sobre lo complicado que ha sido mantener la relación con su hermano. “Está en standby”, explicó, dejando claro que, por ahora, no hay avances formales pese a los indicios de arrepentimiento por parte de Kiko. Lo que sí ha cambiado, confesó, es el reconocimiento de los errores: “Soy tan tonta que lo único que ha cambiado es que antes negaba todo lo que yo decía y ahora me ha dado la razón, básicamente. Una cosa muy heavy que es reconocer que ha escuchado insultos racistas de algunos familiares hacia mí”.
Aun así, la influencer dejó claro que hay diferencia entre perdonar y retomar la relación: “Yo quiero perdonarle, me encantaría. No sé si retomar; eso ya es otra cosa”. Y aunque admite el deseo de reconciliación, también subraya la necesidad de prudencia y tiempo para reconstruir la confianza. Isa también reflexionó sobre lo difícil que es adaptarse a los cambios repentinos: “Estoy emocionada, pero aprender a vivir sin algo y de repente que aparezca de nuevo en tu vida... No sé por dónde encajarlo. Me voy a tomar mi tiempo”.
"Espero que el perdón sea sincero"
Al final de la conversación entró Asraf Beno, marido de Isa, para dar su opinión sobre la sinceridad de Kiko y el bienestar de su mujer: “En algunas partes sí me lo creo. Yo creo que es de verdad. Yo sí he tenido buena relación con él antes de los conflictos, y al final solo quiero la felicidad de Isa. Espero que el perdón sea sincero y que todo esto sea de verdad”, afirmó Asraf, dejando claro que su apoyo a Isa es total, aunque también reconoce que el proceso llevará tiempo.
Además de mostrar su apoyo en este difícil momento, Asraf e Isa atraviesan una etapa de estabilidad familiar junto a su hijo en común, demostrando una relación basada en la complicidad y el respeto. Ambos han aprendido a gestionar sus diferencias y a construir un hogar tranquilo para el pequeño, priorizando siempre su bienestar emocional. La presencia de su hijo ha reforzado aún más el vínculo entre Isa y Asraf, convirtiéndose en un motor para tomar decisiones con calma y pensar en el futuro con madurez y responsabilidad.
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