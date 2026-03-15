Lidia San José desvela el emotivo gesto de Ana Obregón en los rodajes: "Independientemente de todo, tengo muy buen recuerdo"
- Actriz, escritora, presentadora e historiadora, Lidia San José repasa su trayectoria profesional junto a Henar Álvarez
- Vuelve a ver Al cielo con ella en RTVE Play y próximamente nuevas entregas en La 1 de TVE
Lidia San José forma parte de nuestras vidas desde que entró en el salón de nuestra casa interpretando a la adolescente Lucía en A las once en casa. "Maquillada como una puerta, con 14 años", valora ahora décadas después tras revisionar aquellas imágenes en Al cielo con ella.
Una entrevista que ha servido para quitarse de encima la imagen de "niña pija tonta" —dice la actriz—, que los productores le asignaban cada vez que sonaba su teléfono para participar en una serie de televisión. Hasta que decidió dejar de coger esas llamadas (después, el móvil dejaría de sonar).
Este es el motivo por el que no se ha prodigado tanto en televisión como nos hubiese gustado: por no encasillarse en ese rol y por formarse también en el mundo del teatro, donde San José se siente más libre a la hora de contar historias que "le muevan y le lleven a lugares diferentes". Por ejemplo, a México, donde lleva asentada alrededor de una década, aunque en realidad cruzara el Atlántico por otras inquietudes con respecto a su faceta de historiadora.
Lidia San José vs. "Lidi" San José
Pero la Lidia San José que se ha sentado frente a Henar Álvarez, no es ni la que vimos en Aladina, ni la reinterpretación de su persona que hemos visto en Paquita Salas. Según confiesa en la entrevista, esa "LidI" —como le llama la representante de artistas más querida de la ficción— es de una "bondad mayor, es más inocente, es muy tierna".
Posiblemente por no haber tenido una adolescencia como el resto de sus amistades. Una época que se complicó un poco por el bullying que sufrió por ser conocida en general, y por haber coincidido con los Backstreet Boys en particular en la mítica imagen que todos tenemos clavada en nuestras retinas y que se pudo ver en el segundo capítulo de A las once en casa (a partir del minuto 40):
Después de emitirse esa escena, "había niñas que me querían dar palizas por la calle", confiesa ante una atónita Henar Álvarez. Incluso llegó a tener que irse a casa tras recibir amenazas de ahogamiento en una piscina municipal porque nadie le auxilió en el momento en que acudió en busca de ayuda.
Ana Obregón, "madre" también fuera de focos
Pero si en aquella época tuvo el respaldo de una persona, esa fue Ana Obregón, de quien guarda muy buen recuerdo, "independientemente de todo lo que ha salido". Ni Paz Padilla, ni Miriam Díaz Aroca, sus otras madres televisivas, hacen sombra a la matriarca de A las once en casa. Una serie en la que coincidió con actores de la talla de Carmen Maura y Antonio Resines y en la que también descubrimos a un hoy casi irreconocible Pedro Alonso (Berlín).
Con la inocencia que da la edad y siendo su primer trabajo en televisión, la bióloga estaba pendiente en todo momento de que ella estuviese cómoda con el guion: "Ana me preguntaba y luego llegaba a la mesa italiana y pedía los cambios a la dirección, un detalle tan bonito de cuidado hacia alguien que está empezando en esta profesión". También recuerda anécdotas cómo cuando le regalarle unos pantalones a los que había echado el ojo.
Actualmente triunfando en una serie de televisión mexicana, Lidia San José siempre ha compaginado los platós con los estudios para "tener un plan B". Algo que le inculcaron sus padres, que siempre reclamaban como cláusula contractual la presencia de un profesor particular entre bambalinas para que no perdiera el hilo de lo aprendido en las aulas. Todo, hasta que acabó licenciándose en Historia.
Ahora, combina su faceta de actriz con la de divulgadora histórica. Junto a la también actriz y arquitecta Leonor San Martín, ha escrito Lugares invisibles y ha presentado el programa Los pilares del tiempo, que se puede ver en RTVE Play. En este año 2026 se lanza a la aventura editorial en solitario con un libro sobre "historias de mujeres", para redimirse de las lecciones que recibió en su infancia, donde la trayectoria de Marie Curie se resumió en una línea y Rosalía de Castro "tenía una naturaleza enfermiza y poco más". ¿Irán por ahí los tiros que lanza a la persona a la que ha congelado justo antes de que la nevera de Henar se traslade a La 1?