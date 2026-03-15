Lidia San José desvela el emotivo gesto de Ana Obregón en los rodajes: "Independientemente de todo, tengo muy buen recuerdo"

Lidia San José forma parte de nuestras vidas desde que entró en el salón de nuestra casa interpretando a la adolescente Lucía en A las once en casa. "Maquillada como una puerta, con 14 años", valora ahora décadas después tras revisionar aquellas imágenes en Al cielo con ella.

Una entrevista que ha servido para quitarse de encima la imagen de "niña pija tonta" —dice la actriz—, que los productores le asignaban cada vez que sonaba su teléfono para participar en una serie de televisión. Hasta que decidió dejar de coger esas llamadas (después, el móvil dejaría de sonar).

Este es el motivo por el que no se ha prodigado tanto en televisión como nos hubiese gustado: por no encasillarse en ese rol y por formarse también en el mundo del teatro, donde San José se siente más libre a la hora de contar historias que "le muevan y le lleven a lugares diferentes". Por ejemplo, a México, donde lleva asentada alrededor de una década, aunque en realidad cruzara el Atlántico por otras inquietudes con respecto a su faceta de historiadora.

Lidia San José vs. "Lidi" San José Pero la Lidia San José que se ha sentado frente a Henar Álvarez, no es ni la que vimos en Aladina, ni la reinterpretación de su persona que hemos visto en Paquita Salas. Según confiesa en la entrevista, esa "LidI" —como le llama la representante de artistas más querida de la ficción— es de una "bondad mayor, es más inocente, es muy tierna". Lejos del personaje de 'Paquita Salas', así es Lidia San José: historiadora de corazón méxicano RTVE.es Posiblemente por no haber tenido una adolescencia como el resto de sus amistades. Una época que se complicó un poco por el bullying que sufrió por ser conocida en general, y por haber coincidido con los Backstreet Boys en particular en la mítica imagen que todos tenemos clavada en nuestras retinas y que se pudo ver en el segundo capítulo de A las once en casa (a partir del minuto 40): A las once en casa A las once en casa - Mi novio es un Blackstreet Boy Ver ahora Después de emitirse esa escena, "había niñas que me querían dar palizas por la calle", confiesa ante una atónita Henar Álvarez. Incluso llegó a tener que irse a casa tras recibir amenazas de ahogamiento en una piscina municipal porque nadie le auxilió en el momento en que acudió en busca de ayuda.