La banda Parquesvr presenta en 'La Revuelta' su cuarto disco, 'Mitos y leyendas': mira su actuación con "Rizo de gitana"

La Revuelta lo ha vuelto a hacer. El programa de David Broncano ha cruzado una vez más a dos invitados procedentes de mundos, en apariencia, absolutamente distanciados. Por un lado, el comandante del Ejército del Aire y del Espacio Juan Bengoechea y, por otro, el grupo madrileño de post-punk Parquesvr, que está “recibiendo un apoyo de la hostia últimamente” en su gira y que celebraba estar en “un programa diverso: primero un militar y ahora nosotros”. Y la banda ha llegado cargada de “mogollón de movidas” para entregar a Broncano, aunque “no tan aerodinámicas” como las del piloto de Eurofighter que les ha precedido. Una maza para el bombo, mermeladas customizadas, “sushi de Burgos” y sus tres discos publicados hasta la fecha, a la espera de que el cuarto, Mitos y leyendas, salga al mercado el próximo 24 de abril. i.

Quiénes son Parquesvr, el grupo al que te vas a enganchar Javi Ferrara (voz), Manuel "Lolo" Gavancha (guitarra), Santiago "Choco" Núñez (batería), Carlos "El Pelos" Jiménez (bajo) y Javi Gorostiza (teclado) componen Parquesvr. Una banda madrileña que sorprende con su sonido entre el stoner y el post-punk y unas letras que mezclan la crítica social con un humor ácido y satírico. Provocadores, canallas y con actitud punk, Parquesvr publica este mes de abril su cuarto disco, Mitos y leyendas, tras ocho años de trayectoria, y han mostrado un adelanto con el EP titulado Mi peña, con las colaboraciones de Escandaloso Xpósito y Teo Lucadamo, hijo de Aitana Sánchez-Gijón. No te pierdas su actuación en La Revuelta con “Rizo de gitana”. 20.30 min La Revuelta | Parquesvr - "Rizo de gitana"