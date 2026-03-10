Laura Márquez y la desigualdad en la comedia: "Sigue siendo infinitamente difícil para las mujeres"

Mi persona favorita es un videopódcast dirigido y presentado por Dani Rovira y Arturo González - Campos. En este nuevo capítulo que puedes ver en exclusiva en RTVE Play, se sienta en el salón, que hace de plató, la guionista y actriz Laura Márquez para hablar de episiotomías, amistad y otras personas favoritas. Unas conversaciones desenfadadas y diversas, marcadas siempre por el humor y las referencias culturales. La invitada de esta semana cuenta quién es su persona favorita y habla también sobre quién marca los límites y los tiempos del humor.

¿Qué es una episiotomía? Cuando le preguntan por sus personas favoritas, Laura Márquez lo tiene claro. "Mi madre es mi persona favorita". Y añade un dato más: "Todas las mujeres que se han hecho una episiotomía tienen algo interesante que contar. Para que nazca mucha de la gente que tiene la cabeza grande, hay que rajar…". Si no sabes lo que es una episiotomía, en esta charla no te va a quedar ninguna duda y, además, te vas a reír. Cuando nació el hermano de Laura, a su madre le tuvieron que realizar una incisión de este tipo para que el bebé pudiera salir sin problemas. A través del humor y de la sátira, hablan de las consecuencias que tienen los partos en el cuerpo de las mujeres: "Estoy ensalzando a las mujeres que paren de forma natural, porque hay muchas veces —bueno, siempre— que es complicado".