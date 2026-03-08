Estrenos exclusivos de RTVE Play durante la semana del 9 al 15 de marzo

Una semana más, nuevos contenidos en RTVE Play. Del lunes 9 de marzo al domingo 15, la plataforma se llena de estrenos y programas exclusivos para no perderse nada. Ya están en marcha los nuevos contenidos de EN PLAY, una apuesta estratégica por el entretenimiento en directo que tiene más de ocho horas diarias de emisión de lunes a jueves, con nuevos programas originales.

Tras la semana de los Goya, seguimos hablando de cine con el Festival de Málaga, que se celebra del 6 al 15 de marzo. En RTVE Play te proponemos un canal temático específico de uno de los eventos más importantes del cine español: RTVE Festival de Málaga. Además, en la plataforma puedes disfrutar de los mejores títulos, tanto a nivel nacional como internacional; un ejemplo de ello es el Cine Club Play.

La semana termina con Al cielo con ella, un broche cargado de irreverencia y de humor que dirige y presenta Henar Álvarez. Esta es la agenda completa de lo que podrás disfrutar en RTVE Play durante la semana del 9 al 15 de marzo.

En Play (lunes a jueves, a partir de las 16:30 horas) El canal digital EN PLAY cuenta con más de ocho horas diarias de emisión, en los que se emiten programas originales y exclusivos. El nuevo canal de entretenimiento es una apuesta por la transversalidad de los contenidos de RTVE e incorpora una primera franja, de 16:30 a 19:30, con contenidos de vídeo producidos por RNE. A partir de las 19:30, será el turno de El recreo, donde Ángela Fernández y Mariang Maturana (aka La quinqui) se adentran en lo más atrevido de internet, y que contará con colaboradores como Javi Hoyos, Marta Riesco, Valeria Ros, Germán González, Laura del Val o Andrea Compton. La segunda parte, a partir de las 20:45 horas, corresponde a La retaguardia. Aquí, Inés Hernand hace el repaso más curioso de la actualidad desde el humor y la sátira. Además, contará con colaboradores como “Los Pil Pil”, Nerea Pérez de las Heras, Marina Lobo, Marina Rivers, Guillermo Alonso o Samantha Ballantines. El Recreo - ¿Es raro montar una librería en 2026? Ariane Hoyos tiene la respuesta