Ricardo Fernández del Moral, guitarrista y cantaor, rinde un homenaje especial a "Fosforito" desde La Revuelta

Apunta su nombre porque es una de las mayores figuras de su género musical. El manchego Ricardo Fernández del Moral es uno de los pocos, quizá el único artista profesional del flamenco, que combina las facetas de cantaor y guitarrista. Algo que le valió para hacer historia siendo el primero en presentarse al prestigioso Festival del Cante de las Minas de La Unión ejerciendo ambas disciplinas de forma simultánea. Allí se alzó con premios en cinco categorías diferentes y con el galardón principal, la Lámpara Minera. El artista ciudadrealeño actúa en varias ciudades españolas en los próximos meses, después de haber hecho una gira americana pasando por Estados Unidos y Canadá, y ha dejado una muestra de su talento interpretando en La Revuelta una “farruca” en homenaje al difunto Antonio Fernández Díaz “Fosforito”, leyenda del flamenco.

La “farruca”, un palo en peligro de extinción Ricardo Fernández del Moral nació en 1974 en Daimiel y ha continuado la larga tradición manchega del flamenco, especialmente en su Ciudad Real natal, pero también en Albacete, algunas zonas de Cuenca, en la comarca guadalajareña de La Alcarria, o en Toledo, que tiene en el cantaor Israel Fernández a su mayor representante en la actualidad. Como gran amante y estudioso de su género, Fernández del Moral ha querido rendir un tributo especial al recientemente fallecido “Fosforito” cantando y tocando una “farruca”. Un palo cuyo origen se encuentra en el folclore gallego del siglo XIX, pero que terminó consolidándose en la primera mitad del siglo XX al incorporarse también el baile y adaptarse el cante a la manera flamenca, con aire de soleá. “No podemos permitir que se nos pierda ninguno de los cantes”, apuntaba el guitarrista y cantaor sobre este palo en desuso, antes de protagonizar una actuación sobrecogedora en La Revuelta. 06.54 min La Revuelta | Ricardo Fernández del Moral - "Farruca"