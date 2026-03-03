La confesión de Mar Flores sobre el amor de su vida y el silencio que lo rodea: "Me iré a la tumba sin que nadie lo sepa"

En la última entrega de DecoMasters Mar Flores se abrió como pocas veces al hablar de su libro, Mar en calma, publicado en septiembre de 2025. La celebrity explicaba así el impacto que su publicación ha tenido en su entorno más cercano, especialmente en su hijo mayor Carlo Costanzia. Durante una conversación distendida con Eduardo Casanova, la modelo se sinceraba comentando que decidió escribir el libro porque sentía que sus hijos no conocían su versión de la historia: “Mis hijos no tenían información y nunca me han preguntado. Siempre han estado respetando y al margen de lo que la prensa decía. Y me parecía injusto”.

Flores reconoce que la publicación no ha estado exenta de consecuencias, en especial con su primogénito. Admitiendo que el texto le ha generado un conflicto con Carlo, que no quiere hablar del pasado ni profundizar en determinados episodios: “Hay cosas en el libro que él no sabía, no tenía ni idea”. Aun así, dejó claro que la intención de la publicación es profundamente personal y que es casi un testimonio, "una carta con toda su verdad y su realidad". Con la voz cargada de emoción, añadió además una reflexión que marcó el momento: “Sé que ha tenido una información muy negativa sobre mí. Llegará un momento en el que yo ya no estaré aquí, le apetecerá leerlo y me entenderá”.