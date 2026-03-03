La confesión de Mar Flores sobre el amor de su vida y el silencio que lo rodea: "Me iré a la tumba sin que nadie lo sepa"
- La exmodelo se emocionó en DecoMasters al hablar del verdadero destinatario de su libro: su hijo Carlo Constanzia
En la última entrega de DecoMasters Mar Flores se abrió como pocas veces al hablar de su libro, Mar en calma, publicado en septiembre de 2025. La celebrity explicaba así el impacto que su publicación ha tenido en su entorno más cercano, especialmente en su hijo mayor Carlo Costanzia. Durante una conversación distendida con Eduardo Casanova, la modelo se sinceraba comentando que decidió escribir el libro porque sentía que sus hijos no conocían su versión de la historia: “Mis hijos no tenían información y nunca me han preguntado. Siempre han estado respetando y al margen de lo que la prensa decía. Y me parecía injusto”.
Flores reconoce que la publicación no ha estado exenta de consecuencias, en especial con su primogénito. Admitiendo que el texto le ha generado un conflicto con Carlo, que no quiere hablar del pasado ni profundizar en determinados episodios: “Hay cosas en el libro que él no sabía, no tenía ni idea”. Aun así, dejó claro que la intención de la publicación es profundamente personal y que es casi un testimonio, "una carta con toda su verdad y su realidad". Con la voz cargada de emoción, añadió además una reflexión que marcó el momento: “Sé que ha tenido una información muy negativa sobre mí. Llegará un momento en el que yo ya no estaré aquí, le apetecerá leerlo y me entenderá”.
El verdadero amor de Mar Flores
En ese punto, la conversación dio un giro inesperado cuando Eduardo Casanova regresó con el libro bajo el brazo para que Mar se lo firmara. Entre bromas, el actor le preguntó si la dedicatoria impresa en el libro era la misma que quería leerle a su hijo. La modelo aclaró que no, que la que desea compartir con Carlo es una que escribió a mano y que no está publicada: “No la tengo aquí. La tengo en mi corazón”.
Mientras hojeaba el ejemplar ya firmado, Casanova observó otra dedicatoria que tenía subrayada y que habría despertado su curiosidad como lector: “Al amor de mi vida (él sabe quién es)”. Intrigado, le preguntó directamente por la identidad de esa persona. Mar, con una sonrisa y firmeza, respondió sin titubeos: “Me voy a la tumba sin que nadie sepa quién fue el amor de mi vida”.
Para cerrar la jornada, DecoMasters dejó también una buena noticia para Mar Flores en el terreno competitivo. Mar y su hijo, Carlo Costanzia, lograron salvarse de la expulsión durante la prueba de transformación de cocinas. Su propuesta fue una de las favoritas del jurado, destacando su creatividad. La pareja no solo esquivó el riesgo de eliminación, sino que además se posicionó entre las mejores propuestas junto a los Gemeliers, consolidando así su permanencia en la competición.