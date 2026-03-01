'Siete días y una vida' es la única comedia romántica de Angelina Jolie: ¿Por qué su personaje le parecía "horrible"?
- Coprotagonizaba la película con Edward Burns, con Tony Shalhoub en el reparto
- Los estrenos de cine que llegan gratis a RTVE Play del 23 de febrero al 1 de marzo
Con una larga carrera delante y detrás de las cámaras, Angelina Jolie ha protagonizado decenas y decenas de películas y en géneros de lo más variados. Ha brillado en el biopic como Maria Callas, ha mirado al pasado en Alejandro Magno y hasta ha hecho simpática a una de las grandes villanas Disney con Maléfica, además de triunfar en el cine de aventuras como la famosa Lara Croft.
Aun así, hay un registro en el que Angelina Jolie no ha ahondado mucho, la comedia, y más concretamente la romántica. Tanto es así que la estrella ni se acordaba cuando en 2024 la preguntaron si alguna vez haría una rom com. "No sé qué tal se me daría. Creo que Maléfica es lo más cerca que he estado", respondía ella a E! News. Lo cierto, sin embargo, es que en su currículum sí hay una comedia romántica, Siete días y una vida, una película que llega ahora por tiempo limitado a RTVE Play.
¿Qué cambiarías si tuvieras Siete días y una vida?
Angelina Jolie interpreta en Siete días y una vida a Lanie Kerrigan, una reportera que trabaja para una cadena de televisión de Seattle. Todo parece que va sobre ruedas hasta que entrevista a un hombre que dice ver el futuro y este vaticina que Lanie va a morir en tan solo siete días. Al principio no se lo toma en serio, pero, a medida que el resto de pronósticos del hombre se hacen realidad, Lanie comienza a ver las cosas de otra forma. Mientras se replantea su vida, la periodista se acerca a quien hasta hacía poco era su enemigo: Pete Scanlon, el cámara con el que trabaja.
Angelina Jolie contra su personaje
Cuando Angelina Jolie estrenó Siete días y una vida, la estadounidense ya había ganado un Oscar por Inocencia interrumpida y acababa de triunfar en taquilla como la heroína Lara Croft. La primera entrega de Tomb Raider había recaudado más de 270 millones de dólares en todo el mundo y ya tenía secuela en marcha. Con Siete días y una vida daba un giro de 180 grados y rompía con lo que había hecho hasta el momento. Lo hacía acompañada de Edward Burns como su enemigo que pasa a interés amoroso, Tony Shalhoub en el rol del hombre que predice la muerte de la protagonista y Stockard Channing como famosa a la que también entrevista.
"Me gusta la esencia de la historia y lo que dice al final", reflexionaba ante Associated Press en una entrevista con motivo de su estreno. Para quien no tenía palabras bonitas, no obstante, era para su personaje: "Me ofende y me parece horrible, es todo lo que no soporto en una persona". Tampoco le gustó mucho la escena en la que canta "Satisfaction". "He visto una parte y he dicho: '¿No puedes cortarlo? Nadie quiere ver eso, córtalo más'", decía la actriz.