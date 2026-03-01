'Siete días y una vida' es la única comedia romántica de Angelina Jolie: ¿Por qué su personaje le parecía "horrible"?

Con una larga carrera delante y detrás de las cámaras, Angelina Jolie ha protagonizado decenas y decenas de películas y en géneros de lo más variados. Ha brillado en el biopic como Maria Callas, ha mirado al pasado en Alejandro Magno y hasta ha hecho simpática a una de las grandes villanas Disney con Maléfica, además de triunfar en el cine de aventuras como la famosa Lara Croft.

Aun así, hay un registro en el que Angelina Jolie no ha ahondado mucho, la comedia, y más concretamente la romántica. Tanto es así que la estrella ni se acordaba cuando en 2024 la preguntaron si alguna vez haría una rom com. "No sé qué tal se me daría. Creo que Maléfica es lo más cerca que he estado", respondía ella a E! News. Lo cierto, sin embargo, es que en su currículum sí hay una comedia romántica, Siete días y una vida, una película que llega ahora por tiempo limitado a RTVE Play.

¿Qué cambiarías si tuvieras Siete días y una vida? Angelina Jolie interpreta en Siete días y una vida a Lanie Kerrigan, una reportera que trabaja para una cadena de televisión de Seattle. Todo parece que va sobre ruedas hasta que entrevista a un hombre que dice ver el futuro y este vaticina que Lanie va a morir en tan solo siete días. Al principio no se lo toma en serio, pero, a medida que el resto de pronósticos del hombre se hacen realidad, Lanie comienza a ver las cosas de otra forma. Mientras se replantea su vida, la periodista se acerca a quien hasta hacía poco era su enemigo: Pete Scanlon, el cámara con el que trabaja. Angelina Jolie y Tony Shalhoub en 'Siete días y una vida'