'Hunter Killer': El thriller de Gerard Butler y Gary Oldman que convierte el silencio del océano en una amenaza mundial

"Tiene emoción, intuición, intelecto y alma… eso fue lo que me atrajo, es mucho más que un simple thriller", explicaba su protagonista Gerard Butler sobre esta película. Hunter Killer explora la posibilidad de un ataque entre submarinos rusos y estadounidenses en su batalla por la conquista del Círculo Polar Ártico, uno de los motivos más plausibles y extendidos para un posible inicio de la Tercera Guerra Mundial.

Gerard Butler interpreta al general Joe Glass y su sumergió tanto en el mundo de la palícula que visitó submarinos reales para convivir con la tripulación y conocer su modo de vida. Se implico hasta el punto de ser uno de los productores para ayudar a sacar adelante la película y ayudó a definir su personaje y la relación con el resto de la tripulación. Quería transmitir la calma y el liderazgo que exige ser el responsable en el fondo del océano, en el que "no hay lugar para el pánico", decía Butler. La película refleja esa tensión contenida constante. "Cuando entras en ese submarino… ves cuánto aprendizaje, cuánto peligro y cuánto trabajo hay cada día… todo ocurre a 900 pies (274 metros) bajo el océano y no lo vemos", añadía el protagonista.

La desatascó la situación geopolítica La película estuvo varios años en el cajón, hasta que la situación geopolítica volvió verosímil el guion. La tensión entre Rusia y Estados Unidos iba en aumento a mediados de la década pasada y su batalla por la ruta Ártica, que ha posibilitado el deshielo por el calentamiento global, era ya una realidad. Gerard Butler, en una escena de la película 'Hunter Killer' IMDB Donovan Marsh, el director, quiso construir una historia real y claustrofóbica. Los miembros del reparto reconocieron que fue duro psicológicamente pasar tantas horas en el decorado del submarino y tenían que salir a tomar el aire. Incluso uno de ellos dijo estar cerca del ataque de pánico. Pero coincidieron en que les ayudó a meterse en el personaje y recrear con realismo la incomodidad. "Queríamos que todo pareciera auténtico y claustrofóbico. El submarino no es un lugar cómodo, es estrecho, lleno de gente y muy técnico", decía el director. El equipo tuvo que crear los decorados de submarinos extremadamente detallados y estrechos, incluso algunas escenas se rodaron en submarinos reales y en unas condiciones de rodajes muy exigentes. "No podíamos rodar como en una película normal. Las paredes se movían, desmontábamos partes del set para colocar la cámara. Fue una coreografía constante", explicaba Walsh. Además, el director quiso contar con asesoramiento de mandos militares para que supervisaran tanto los procedimientos, el guion y la manera de interactuar de los personajes entre ellos.

Gary Oldman, como gran estrella El fichaje de Gary Oldman se cerró relativamente tarde para lo que es habitual es una producción. Fue una apuesta que aportó prestigio al proyecto, porque venía de ganar el Oscar poco antes por El instante más oscuro. Interpreta al almirante Charles Donnegan, lo que le atrajo del proyecto fue "el enfoque serio y estratégico de la historia, alejándose de los villanos extravagantes", comentaba. Gary Oldman y Common, en una escena de la película 'Hunter Killer' IMDB Butler alabó el trabajo de su compañero y aseguró que aprendió mucho simplemente observándolo, por su concentración y por la manera en que domina cada escena. Además, añadió que aporta una autoridad increíble que hace que todo parezca más importante: "Tiene esa capacidad de hacer que cada momento cuente. Es uno de los mejores actores de nuestra generación".

Una película de "profesionales intentando evitar una guerra" "Esto no trata de buenos contra malos, sino de profesionales intentando evitar una guerra", dijo el director Walsh y es lo que hace interesantísima esta película: no habla de un posible inicio de una Tercera Guerra Mundial, sino de cómo unas personas en una situación absolutamente límite, pueden intentar evitar lo que parece inevitable. Más allá de la acción, Hunter Killer se centra en el factor humano y en la responsabilidad de evitar un conflicto mayor.