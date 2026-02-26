Llúcia Garcia ('Romería') desvela la curiosa forma en la que la descubrieron como actriz: “Estaba desubicada”

Llúcia Garcia, protagonista de Romería, ha pasado por El recreo, videopódcast de En Play ha confesado que no termina de creerse todo lo que ha supuesto su irrupción en el cine. La descubrieron mientras trabajaba "de monitora, volviendo de campamentos". "Yo estaba desubicada. Fue muy raro", ha asegurado, porque ni siquiera sabe si quere "ser actriz".

La joven reconoce que su nominación al Goya a actriz revelación fue una sopresa. "No, tampoco estoy muy nerviosa. Como es la recta final del proceso de la película, es la fiesta final", explica, aunque admite que la emoción de la gala es inevitable: "Aun así, me sudarán las manos un poco". Entre entrevistas y compromisos, ha bromeado con naturalidad: "Un día responderé todos los WhatsApp que tengo pendientes".

Su descubrimiento como actriz fue totalmente inesperado. "Me pillaron en una plaza volviendo de campamentos, de monitora. Yo estaba desubicada, me preguntaron si hablaba catalán. Fue muy raro", ha recordado. A día de hoy, continúa trabajando como monitora de soporte, solo en ciertas ocasiones y es difícil ya compaginarlo. "Los chavales flipan un poco. Ahora ya han visto la película y me hacen preguntas", ha contado.

"Aún no sé si quiero ser actriz" Había visto el trabajo de Carla Simón, especialmente Alcarràs, pero jamás se hubiera imaginando trabajando para ella y, menos, interpretando su papel. De hecho, ha reconocido que aún no tiene claro su futuro: "Aún no sé si quiero ser actriz. Necesito un momento de asimilar todo". Buen ejemplo para los jóvenes, continúa con su formación académica: "Estudio antropología, empecé filosofía y no me gustó nada". El proceso creativo de Carla Simón es alternativo y empodera al actor. Aunque existía un guion, el trabajo se construyó a partir de la improvisación y la convivencia de los actores, interpretando todo el tiempo a los personajes de la película. "No he trabajado con guion, bueno, teníamos. Pero también miles de ensayos desde la improvisación. Jugábamos a juegos de mesa... pasábamos horas interactuando, pero siendo el personaje", ha comentado. La dos anteriores películas de la trilogía están disponibles en el catálogo de cine de RTVE Play.

"No caía en quién era Paul Mescal" Su paso por el Festival de Cannes fue otro de los momentos más surrealistas. "Fue tan extremado que no me lo tomé en serio. Me reí mucho, era todo muy pijo", ha comentado entre risas su divertida anécdota con Paul Mescal: "Le saludé y dije: ‘¡Qué guapo!’, pero no caía en quién era". Con naturalidad, ha contado una historia familiar: "La teoría de mi tía es que me hago tatuajes para que sea más complicado ser actriz. Me gusta para que no me encasillen como una niña". Una joven, con la cabeza amueblada, que busca su lugar en el mundo y su verdadera vocación a pesar de su éxito repentino e inesperado.