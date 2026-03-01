Estrenos exclusivos de RTVE Play durante la semana del 2 al 8 de marzo
Una semana más, nuevos contenidos en RTVE Play. Del lunes 2 de marzo al domingo 8, la plataforma se llena de estrenos y programas exclusivos para no perderse nada. Comenzamos la semana del 8M, y estrenamos un canal específico con contenidos que abogan por la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.
Además, están en marcha los nuevos contenidos de EN PLAY, una apuesta estratégica por el entretenimiento en directo que tendrá más de ocho horas diarias de emisión de lunes a jueves, con nuevos programas originales.
Esta semana también estamos de estreno con Mi persona favorita, videopódcast en el que Dani Rovira y Arturo González - Campos invitan a charlar a unas cuantas "personas favoritas". Se estrena este lunes, después de La Revuelta.
Además, no te pierdas Así somos, el videopódcast que te propone un viaje que no te dejará indiferente y con el que puedes arrancar la semana con energía; y Al cielo con ella para poner el broche final por todo lo alto con un nuevo programa cargado de irreverencia y voces que no dejan indiferente. Esta es la agenda completa de lo que podrás disfrutar en RTVE Play durante la semana del 2 al 8 de marzo.
En Play (lunes a jueves, a partir de las 16:30 horas)
El canal digital EN PLAY cuenta con más de ocho horas diarias de emisión, en los que se emitirán nuevos programas originales y exclusivos. El nuevo canal de entretenimiento es una apuesta por la transversalidad de los contenidos de RTVE e incorpora una primera franja, de 16:30 a 19:30, con contenidos de vídeo producidos por RNE.
A partir de las 19:30, será el turno de El recreo, donde Ángela Fernández y Mariang Maturana (aka La quinqui) se adentran en lo más atrevido de internet, y que contará con colaboradores como Javi Hoyos, Marta Riesco, Valeria Ros, Germán González, Laura del Val o Andrea Compton.
La segunda parte, a partir de las 20:45 horas, corresponde a La retaguardia. Aquí, Inés Hernand hace el repaso más curioso de la actualidad desde el humor y la sátira. Además, contará con colaboradores como “Los Pil Pil”, Nerea Pérez de las Heras, Marina Lobo, Marina Rivers, Guillermo Alonso o Samantha Ballantines.
Mi persona favorita (lunes, 2 de marzo, después de La Revuelta)
Un videopódcast, dirigido y presentado por Dani Rovira y Arturo González - Campos, donde capítulo a capítulo invitan a charlar a sus "personas favoritas". Se trata de una colección de conversaciones desenfadadas y diversas, marcadas siempre por el humor y las referencias culturales. Personas que charlan y saben cómo.
Así somos - Programa 19 (lunes, 2 de marzo)
Este videopódcast te propone un viaje junto a Molo Cebrián y Luis Muiño (Entiende Tu Mente) para descubrir, desde el punto de vista de la psicología, aquello que nos hace humanos. Queremos ayudarte a conocerte mejor. A conocernos mejor. A entender cómo somos… tú, nosotros, el vecino del cuarto, esa persona que te cae tan mal o aquella compañera que siempre te echa una mano. ¿Cómo? A través de historias reales y curiosas de las que luego extraemos psicoaprendizajes. Historias que cobran vida gracias al archivo de RTVE.
Podcast, el podcast. Temporada 3 - Programa 8 (miércoles, 4 de marzo)
Miguel Campos con Laura del Val y Jorge Yorya interpretando los papeles más locos del panorama. Mientras tanto, Aaron Aguilera escribe canciones y pone el sonido a cada capítulo. Grabado con público en directo, Podcast, el podcast se ha destapado como uno de los contenidos más interesantes de la temporada.
Al cielo con ella - Temporada 2 - Programa 21 (domingo, 8 de marzo)
Henar Álvarez se sube al trono de Al cielo con ella, un espacio de entrevistas tan gamberro como irreverente, tan transgresor como reivindicativo, fiel al inconfundible sello de su presentadora. Por su escenario desfilarán invitadas e invitados populares dispuestos a soltarlo todo en conversaciones cargadas de humor, ironía y libertad, donde las voces de mujeres con mucho que decir ocupan el centro. Un programa sin complejos, provocador y divertido, que llega para no dejar indiferente a nadie. ¡No te lo pierdas!
Canales temáticos
Si tienes ganas de más, en RTVE Play puedes disfrutar de nuestros canales temáticos en directo. La plataforma ofrece canales como RTVE La Revuelta, durante las 24 horas del día; Arranca el canal RTVE8M con contenidos exclusivos por el Día de la Mujer; RTVE Somos cine, que recuerda las mejores películas españolas; RTVE Cocina, un canal que explora el mundo de la gastronomía; RTVE Saber y ganar, dedicado al concurso más longevo de la televisión; y RTVE Conciertos de Radio 3, con las actuaciones más míticas de estos últimos 30 años de programa. Disfruta también del canal temático Salón de té La Moderna, que ofrece durante 24 horas los episodios de la exitosa serie.