Estrenos exclusivos de RTVE Play durante la semana del 2 al 8 de marzo

Una semana más, nuevos contenidos en RTVE Play. Del lunes 2 de marzo al domingo 8, la plataforma se llena de estrenos y programas exclusivos para no perderse nada. Comenzamos la semana del 8M, y estrenamos un canal específico con contenidos que abogan por la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.

Además, están en marcha los nuevos contenidos de EN PLAY, una apuesta estratégica por el entretenimiento en directo que tendrá más de ocho horas diarias de emisión de lunes a jueves, con nuevos programas originales.

Esta semana también estamos de estreno con Mi persona favorita, videopódcast en el que Dani Rovira y Arturo González - Campos invitan a charlar a unas cuantas "personas favoritas". Se estrena este lunes, después de La Revuelta.

Además, no te pierdas Así somos, el videopódcast que te propone un viaje que no te dejará indiferente y con el que puedes arrancar la semana con energía; y Al cielo con ella para poner el broche final por todo lo alto con un nuevo programa cargado de irreverencia y voces que no dejan indiferente. Esta es la agenda completa de lo que podrás disfrutar en RTVE Play durante la semana del 2 al 8 de marzo.

En Play (lunes a jueves, a partir de las 16:30 horas) El canal digital EN PLAY cuenta con más de ocho horas diarias de emisión, en los que se emitirán nuevos programas originales y exclusivos. El nuevo canal de entretenimiento es una apuesta por la transversalidad de los contenidos de RTVE e incorpora una primera franja, de 16:30 a 19:30, con contenidos de vídeo producidos por RNE. A partir de las 19:30, será el turno de El recreo, donde Ángela Fernández y Mariang Maturana (aka La quinqui) se adentran en lo más atrevido de internet, y que contará con colaboradores como Javi Hoyos, Marta Riesco, Valeria Ros, Germán González, Laura del Val o Andrea Compton. La segunda parte, a partir de las 20:45 horas, corresponde a La retaguardia. Aquí, Inés Hernand hace el repaso más curioso de la actualidad desde el humor y la sátira. Además, contará con colaboradores como “Los Pil Pil”, Nerea Pérez de las Heras, Marina Lobo, Marina Rivers, Guillermo Alonso o Samantha Ballantines.

Mi persona favorita (lunes, 2 de marzo, después de La Revuelta) Un videopódcast, dirigido y presentado por Dani Rovira y Arturo González - Campos, donde capítulo a capítulo invitan a charlar a sus "personas favoritas". Se trata de una colección de conversaciones desenfadadas y diversas, marcadas siempre por el humor y las referencias culturales. Personas que charlan y saben cómo.

Así somos - Programa 19 (lunes, 2 de marzo) Este videopódcast te propone un viaje junto a Molo Cebrián y Luis Muiño (Entiende Tu Mente) para descubrir, desde el punto de vista de la psicología, aquello que nos hace humanos. Queremos ayudarte a conocerte mejor. A conocernos mejor. A entender cómo somos… tú, nosotros, el vecino del cuarto, esa persona que te cae tan mal o aquella compañera que siempre te echa una mano. ¿Cómo? A través de historias reales y curiosas de las que luego extraemos psicoaprendizajes. Historias que cobran vida gracias al archivo de RTVE. Así somos Así somos - Temporada 2 - Episodio 6: Somos egoístas Inspirados en Paco Umbral y su icónica frase “He venido a hablar de mi libro”, en este episodio exploramos por qué cuidar de ti no es egoísmo, sino... Ver ahora

Podcast, el podcast. Temporada 3 - Programa 8 (miércoles, 4 de marzo) Miguel Campos con Laura del Val y Jorge Yorya interpretando los papeles más locos del panorama. Mientras tanto, Aaron Aguilera escribe canciones y pone el sonido a cada capítulo. Grabado con público en directo, Podcast, el podcast se ha destapado como uno de los contenidos más interesantes de la temporada. Podcast, el podcast Podcast el podcast - Temporada 3 - Madre castellana Laura del Val le ha turrado la oreja lo más grande a su madre para que venga al programa y por fin podemos ver en directo la templanza de The Real ... Ver ahora