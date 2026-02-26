Descubriendo el musical 'Los miserables' con Pitu Manubens y Víctor Conde

Es habitual que los grandes clásicos literarios se conviertan en musicales. Y así ha pasado con Los miserables de Víctor Hugo. El musical llegó al Teatro Apolo de Madrid en noviembre de 2025, y el 26 de febrero de 2026 ha cumplido 100 funciones. Pitu Manubens, que interpreta a Javert, y Víctor Conde, director residente de Los Miserables, se han pasado por Las tardes de RNE para charlar con David Cantero y Marta Solano.

Una superproducción internacional Desde su lanzamiento como musical han pasado a ver Los miserables 150 millones de personas en 57 países. Además, el musical se ha llegado a representar hasta en 22 idiomas. ¿Cuáles son las claves del éxito en España? En primer lugar, el cuidado del detalle. La producción es supervisada por todo el equipo de la productora ATG Entertainment, que se desplaza desde Londres. Y entre ellos se encuentra un español: Alfonso Casado, el supervisor artístico y musical internacional de Los miserables. Otro aspecto muy importante es que se trata de una producción viva, que se va adaptando: "Constantemente revisan, constantemente dicen vamos a cambiar esto por esto". El propio Pitu Manubens corrobora que hace poco le cambiaron un frase. La tecnología también se ha ido adaptando, aunque para Víctor Conde, el director, la magia reside en que "sigue siendo un espectáculo como los de antes, donde tú puedes tocar la escenografía". En cada función de Los miserables intervienen más de 100 personas: 33 actores, 15 músicos y todo el personal de vestuario, caracterización, técnicos... En palabras de Víctor "todo el equipo está al servicio de una única historia, de servir esa historia lo más perfectamente posible para que el público se emocione y para que le llegue tal y cómo ha sido concebida. Yo creo que es el desafío más grande que tenemos los responsables".