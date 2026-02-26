Descubriendo el musical 'Los miserables' con Pitu Manubens y Víctor Conde
- Una superproducción internacional que se reinventa cada día
- Descubrimos todos sus secretos con motivo de las 100 funciones del musical en Madrid
Es habitual que los grandes clásicos literarios se conviertan en musicales. Y así ha pasado con Los miserables de Víctor Hugo. El musical llegó al Teatro Apolo de Madrid en noviembre de 2025, y el 26 de febrero de 2026 ha cumplido 100 funciones. Pitu Manubens, que interpreta a Javert, y Víctor Conde, director residente de Los Miserables, se han pasado por Las tardes de RNE para charlar con David Cantero y Marta Solano.
Una superproducción internacional
Desde su lanzamiento como musical han pasado a ver Los miserables 150 millones de personas en 57 países. Además, el musical se ha llegado a representar hasta en 22 idiomas. ¿Cuáles son las claves del éxito en España? En primer lugar, el cuidado del detalle. La producción es supervisada por todo el equipo de la productora ATG Entertainment, que se desplaza desde Londres. Y entre ellos se encuentra un español: Alfonso Casado, el supervisor artístico y musical internacional de Los miserables.
Otro aspecto muy importante es que se trata de una producción viva, que se va adaptando: "Constantemente revisan, constantemente dicen vamos a cambiar esto por esto". El propio Pitu Manubens corrobora que hace poco le cambiaron un frase. La tecnología también se ha ido adaptando, aunque para Víctor Conde, el director, la magia reside en que "sigue siendo un espectáculo como los de antes, donde tú puedes tocar la escenografía".
En cada función de Los miserables intervienen más de 100 personas: 33 actores, 15 músicos y todo el personal de vestuario, caracterización, técnicos... En palabras de Víctor "todo el equipo está al servicio de una única historia, de servir esa historia lo más perfectamente posible para que el público se emocione y para que le llegue tal y cómo ha sido concebida. Yo creo que es el desafío más grande que tenemos los responsables".
El día a día en el musical
En el musical de Los miserables actúan niños. Víctor destaca su nivel de formación y el gran número de escuelas de teatro musical que existen hoy en día en España, cuando antes no había casi ninguna: "El haberse normalizado el género en nuestro país ha hecho que también se hayan normalizado la formación y las ganas de aprender teatro musical".
A la hora de trabajar con los niños, el equipo del musical intenta que se lo tomen como un juego, aunque también les hace conscientes del mensaje de la historia y la responsabilidad que tienen al contarla. Lo más importante es, no obstante, "intentar que no pierdan la ilusión de divertirse en cada función".
Los miserables dura aproximadamente tres horas. ¿Cómo se viven entre bambalinas?
Pitu Manubens cuenta que desde su primera escena a la siguiente pasan 20 minutos. Un descanso en el que se va al camerino a leerse Los miserables, aunque a veces también juega a la consola.
El actor tiene varios momentos en solitario. Nos cuenta que su favorito es el número musical Estrellas. "Es tú solo con el público, con unas luces fantásticas y dependes íntegramente de tu interpretación y de tu voz.
Como cierre de la entrevista, David Cantero y Marta Solano han querido saber con qué mensaje de la obra se quedan. Para Pitu Manubens el mensaje clave de Los miserables es "qué haces lo que te da la vida". Por su parte, Víctor alude al momento en el que los estudiantes se dan cuenta de que nadie de París les va a apoyar: "Enjolras dice 'aunque ellos no se hayan dado cuenta que luchamos por ellos, nosotros vamos a morir por ellos'. Ahí hay una una reflexión de lo que realmente vale la pena de la vida".