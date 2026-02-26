'La ley de la calle': el programa de Arturo Pérez-Reverte que estaba a ambos lados de la ley

Dirigido y presentado por Arturo Pérez-Reverte (veterano reportero de guerra ya entonces) junto a Maite Pascual, La ley de la calle es leyenda en la radio española.

Nacido a finales de los 80 como Crónica en negro, se emitía los viernes por la noche, siempre en directo. El programa sumergía a la audiencia en las turbias aguas que circulan por los márgenes de la sociedad con testimonios de delincuentes, de sus víctimas y de policías, de presos y funcionarios de prisiones y todo ello contado con el lenguaje de la calle, sin ningún tipo de filtro.

En la nómina de colaboradores, el entonces jovencísimo reportero Manu Marlasca, el policía Manuel Jiménez, el exdelincuente Ángel Ejarque (que fue, incluso, detenido por la policía durante un programa en directo y que, gracias al programa, abandonó la "mala vida"), Ruth, que ejercía la prostitución, o el toxicómano Juan. Todos hablaban con total libertad, sin paños calientes, expresando opiniones que hoy serían consideradas políticamente incorrectas, mostrando a los españoles la crudeza de una realidad que no veían y/o no querían ver.

La participación de los oyentes en la emisión era otro de los valores del programa: como los colaboradores, daban su opinión sobre cualquier tema, por delicado que fuera, sin ningún tipo de censura.

El programa ganó varios premios, entre ellos el prestigioso Ondas en 1993 "por haber aportado un estilo propio desde el rigor y el tratamiento periodístico en temas de repercusión social". Salió por última vez al aire el 26 de febrero de 1994, tras más de cinco años en antena.