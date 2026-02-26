Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Culturales

'La ley de la calle': el programa de Arturo Pérez-Reverte que estaba a ambos lados de la ley

  • El mítico programa se emitió por última vez 26 de febrero de 1994
  • Mostraba, sin filtro, una realidad social invisible para muchos
No es un día cualquiera - Entrevista a Arturo Pérez-Reverte
Arturo Pérez-Reverte en Radio Nacional rne
MÓNICA PÉREZ / ARCHIVO SONORO RNE

Dirigido y presentado por Arturo Pérez-Reverte (veterano reportero de guerra ya entonces) junto a Maite Pascual, La ley de la calle es leyenda en la radio española.

Nacido a finales de los 80 como Crónica en negro, se emitía los viernes por la noche, siempre en directo. El programa sumergía a la audiencia en las turbias aguas que circulan por los márgenes de la sociedad con testimonios de delincuentes, de sus víctimas y de policías, de presos y funcionarios de prisiones y todo ello contado con el lenguaje de la calle, sin ningún tipo de filtro.

Joyas del archivo sonoro Joyas del archivo sonoro - Programa La ley de la calle 22 septiembre 1990
Joyas del archivo sonoro - Programa La ley de la calle del 22 septiembre 1990 - Escuchar ahora
Escuchar audio

En la nómina de colaboradores, el entonces jovencísimo reportero Manu Marlasca, el policía Manuel Jiménez, el exdelincuente Ángel Ejarque (que fue, incluso, detenido por la policía durante un programa en directo y que, gracias al programa, abandonó la "mala vida"), Ruth, que ejercía la prostitución, o el toxicómano Juan. Todos hablaban con total libertad, sin paños calientes, expresando opiniones que hoy serían consideradas políticamente incorrectas, mostrando a los españoles la crudeza de una realidad que no veían y/o no querían ver.

La participación de los oyentes en la emisión era otro de los valores del programa: como los colaboradores, daban su opinión sobre cualquier tema, por delicado que fuera, sin ningún tipo de censura.

El programa ganó varios premios, entre ellos el prestigioso Ondas en 1993 "por haber aportado un estilo propio desde el rigor y el tratamiento periodístico en temas de repercusión social". Salió por última vez al aire el 26 de febrero de 1994, tras más de cinco años en antena.

Joyas del archivo sonoro Joyas del Archivo Sonoro - 'La ley de la calle': última emisión
Joyas del archivo sonoro - Joyas del Archivo Sonoro - 'La ley de la calle': última emisión - Escuchar ahora
Escuchar audio
Es noticia: