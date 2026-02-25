Loles León ha dejado muy claro, por activa y por pasiva, en reiteradas ocasiones, que a sus 75 años está mejor que nunca, en todos los sentidos. Pero hace unos años, al menos en lo económico, tocó fondo cuando se quedó con solo 2.000 euros en la cuenta bancaria y tuvo que reinventarse a los 72 años. Así lo ha revelado en su respuesta a Las preguntas clásicas de David Broncano en La Revuelta, reconociendo que, aunque “ha entrado mucho dinero, no se ha quedado, por circunstancias de la vida”. Más concretamente, por las inspecciones de Hacienda de “un señor de apellido Montoro”. Según ha explicado, “estaba hecha la SL y todo era transparente. De un día para otro te cambian el criterio y te piden todo lo desgravado años atrás”. El resultado, al borde de la ruina: “Perdí un apartamento en Ibiza, perdí todo, pero me reinventé y tuve hasta 5 trabajos a la vez con 72 años. De todo se sale”.

La actriz vuelve a RTVE con un nuevo programa, Zero dramas, un talk show en el que se abordarán cuestiones de actualidad en tono desenfadado e irreverente, y que se estrena el 8 de marzo en La 2.

La agitada e intensa vida sexual de Loles León Si Loles León se conserva en un magnífico estado a sus 75 años es, según sus propias palabras, porque ha tenido “muchos calvos en mi vida”, respondiendo así a la disyuntiva de Broncano entre la potencia capilar o la potencia sexual. Su último novio, hace ya más de 20 años, tenía 31 menos que ella, y “rompíamos lavadoras, camas, sillas y de todo”. Algo que no es sencillo, pero “si te meneas mucho, sí. Y yo he galopado”, presumía la actriz, que lleva a gala una vida sexual intensa y diversa en la que “he hecho de todo”. De hecho, a raíz del consultorio sexual de Zero dramas, su nuevo programa en La 2, “una señora mayor preguntó cómo podía hacer un trío”, y la presentadora le aconsejó “que hiciera un cuarteto, que hay más posibilidades”, aunque su práctica favorita es “la cama redonda: a lo mejor no te toca nada, pero te meas de la risa”. Sin embargo, todo llega a su fin y desde que dejó a su último novio quedó “un poco harta”, por lo que ya se arregla ella sola con sus “aparatitos”. Aunque, en su opinión, lo que ella hace no está contemplado en los baremos de la pregunta de las relaciones sexuales: “Yo no me masturbo, yo me meto pollones de esos que tienen botones. Te quedas a gusto, relajada y bien”, celebraba la actriz. Aunque quizá haría una excepción con su nuevo crush, a juzgar por su reacción después de que David Broncano le mostrase al actor Idris Elba: “¡Si viene este, me invitas!”, exclamaba Loles León. 00.19 min 'Zero dramas' con Loles León, próximamente en La 2