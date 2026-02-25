Rocío Molina presenta su "Calentamiento" en 'La Revuelta': "En el baile puedo buscarme, encontrarme y perderme"
- Rocío Molina baila el "Capricho Nº5" de Niccolo Paganini en La Revuelta como muestra de su espectáculo
La bailaora Rocío Molina es una de las más reconocidas de nuestro país, ganadora del Premio Nacional de Danza del Ministerio de Cultura en 2010 y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2022, además de dos premios Max como mejor intérprete de danza y mejor coreografía en 2017 y un sinfín de galardones en el mundo del flamenco. La artista malagueña visita por primera vez La Revuelta para presentar el regreso de su gira Calentamiento, un “ritual escénico” que plantea el cuerpo como “territorio de deseo, trabajo y resistencia”.
El baile como necesidad
La bailaora malagueña ha mostrado a David Broncano un pequeño fragmento de su espectáculo Calentamiento, en la que se transforma prácticamente en una fiesta de música electrónica: “El momento de la rave es mi favorito. El flamenco puedes mezclarlo con todo, es lo que cada una llevamos dentro”, explicaba Rocío Molina en La Revuelta. En su caso, una artista a la que le gusta “mezclarlo todo y exponerme a muchas cosas diferentes”, se genera una sensación de “vértigo” en el que está “bastante cómoda”. Y es que el baile es mucho más que una profesión para Rocío Molina, es “una necesidad: necesito buscarme, encontrarme y perderme, y es el lugar donde todo vale”.
Un “calentamiento” para sudar
“Yo hago un calentamiento previo al calentamiento antes de calentar”, así introduce Rocío Molina su espectáculo, iniciando el frenético movimiento de la “tabla de pies”, al mismo tiempo que “voy explicando lo que me va pasando”. Un proceso en el que “la química es súper importante”, porque “tengo que bailar sudada”. Una vez entrada en calor, se incorpora la violinista que la acompaña, “la única que encontré capaz de tocar el ‘Capricho Nº5’ de Paganini, una pieza diabólica”. Disfruta de su espectacular baile en La Revuelta.