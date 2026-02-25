Rocío Molina presenta su "Calentamiento" en 'La Revuelta': "En el baile puedo buscarme, encontrarme y perderme"

La bailaora Rocío Molina es una de las más reconocidas de nuestro país, ganadora del Premio Nacional de Danza del Ministerio de Cultura en 2010 y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2022, además de dos premios Max como mejor intérprete de danza y mejor coreografía en 2017 y un sinfín de galardones en el mundo del flamenco. La artista malagueña visita por primera vez La Revuelta para presentar el regreso de su gira Calentamiento, un “ritual escénico” que plantea el cuerpo como “territorio de deseo, trabajo y resistencia”.

El baile como necesidad La bailaora malagueña ha mostrado a David Broncano un pequeño fragmento de su espectáculo Calentamiento, en la que se transforma prácticamente en una fiesta de música electrónica: “El momento de la rave es mi favorito. El flamenco puedes mezclarlo con todo, es lo que cada una llevamos dentro”, explicaba Rocío Molina en La Revuelta. En su caso, una artista a la que le gusta “mezclarlo todo y exponerme a muchas cosas diferentes”, se genera una sensación de “vértigo” en el que está “bastante cómoda”. Y es que el baile es mucho más que una profesión para Rocío Molina, es “una necesidad: necesito buscarme, encontrarme y perderme, y es el lugar donde todo vale”. 07.21 min La Revuelta | Rocío Molina, bailaora: "Estoy cómoda en el vértigo"