Juan Margallo, guión de una vida plena

Coincidiendo con el primer aniversario de su fallecimiento, Memoria de delfín abre una vez más el gran Archivo Sonoro de RTVE para recordar al actor, director teatral y dramaturgo Juan Margallo (Cáceres, 24 de septiembre de 1940-Madrid, 2 de marzo de 2025), a través de algunas de sus escenas más emblemáticas, sobre las tablas y ante las cámaras.

Pero, sobre todo, Arturo Martín cuenta con el archivo de recuerdos de incalculable valor que atesora una de las personas que mejor lo conoció, su mujer y colega Petra Martínez, madre de sus dos hijos, Juan y Olga Margallo, que también nos acompaña en este emocionante viaje al pasado.

Juan Margallo y Petra Martínez, su compañera inseparable

Un recorrido que pasa por una temprana afición al ilusionismo, sus pinitos en París y Londres, los primeros pasos en el teatro independiente, la creación de Tábano, más tarde Uroc Teatro, y por reconocimientos como sus tres Premios Max, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y el Premio Nacional de Teatro que recogió junto a su pareja de vida.

Además, regresamos a 1970, cuando se estrena el primer montaje de Tábano, Castañuela 70.

Mara Peterssen rescata otros momentos clave de aquel año, como la separación de los Beatles.

Lucía Sancho coge papel y boli para hablarnos del BIC de cuatro colores que salió entonces al mercado, y para profundizar en el origen de este popular objeto.

Pastora Vega envuelve el estudio en romanticismo con el estreno de una película icónica, Love Story, protagonizada por Ali MacGraw y Ryan O'Neal.

Protagonistas de 'Love Story'

David Zurdo recupera otro espectáculo mucho más triste, el de un enorme cachalote encontrado muerto en una playa de EEUU al que las autoridades decidieron volar con dinamita.

Para terminar, JPelirrojo pincha al grupo Black Sabbath, que debutó en aquel 1970 y lanzó dos discos en un año para contar al mundo entero que había nacido el heavy metal.

Black Sabbath

Todo esto y más, el lunes 2 de marzo desde la una de la madrugada, aquí, en Radio Nacional de España, con Arturo Martín y todo su equipo.