Luis Landero: "De vez en cuando aparece el azar y entonces ya no somos nadie"

El azar puede cambiar nuestras vidas. Es la premisa de Coloquio de invierno, la nueva novela de Luis Landero. El Premio Nacional de las Letras en 2022, autor también de títulos como Juegos de la edad tardía, ha visitado No es un día cualquiera para pasar un rato con Pepa Fernández y sus escuchantes.

Una reivindicación del relato oral Siete huéspedes se quedan atrapados en un hotel de montaña durante una tormenta de nieve, incomunicados y sin cobertura. Mientras esperan a ser rescatados, tanto clientes como personal matarán el tiempo reuniéndose para contarse historias. De este modo, una borrasca como Filomena entrelaza la vida de personas que en otras circunstancias jamás se habrían conocido. Esa es la sinopsis de Coloquio de invierno, una oda al poder del destino y las historias transmitidas de generación en generación. "De vez en cuando aparece el azar, aparece el caos, y entonces ya no somos nadie. Somos efectivamente juguetes del destino", ha comentado el autor. 28.38 min Página Dos - Luis Landero y un libro de historias a la lumbre ¿Por qué son tan importantes para Luis Landero el diálogo y la tradición del relato oral? "No podemos vivir sin hablar porque estamos hechos de palabras". El escritor concibe este diálogo como un aprendizaje mutuo que parte de los hechos más cotidianos: "A casi ninguno nos pasan grandes cosas para luego poder contar. Pero sí nos pasan pequeñas cosas y esas pequeñas cosas, si uno ahonda en ellas y uno encuentra el tono apropiado y la manera apropiada de contarlas, pueden ser muy interesantes". Muchos escritores parecen tener un don para contar las cosas inmediatamente después de que les pasen. ¿Cómo lo ve Luis Landero? El autor piensa que "hasta que no lo contamos, la experiencia vital no está completa".