Luis Landero: "De vez en cuando aparece el azar y entonces ya no somos nadie"
- Su nueva novela, Coloquio de invierno, reivindica la magia de contarse historias en el mundo actual
- Ambientada en enero de 2021, cuando la borrasca Filomena sacudió España
El azar puede cambiar nuestras vidas. Es la premisa de Coloquio de invierno, la nueva novela de Luis Landero. El Premio Nacional de las Letras en 2022, autor también de títulos como Juegos de la edad tardía, ha visitado No es un día cualquiera para pasar un rato con Pepa Fernández y sus escuchantes.
Una reivindicación del relato oral
Siete huéspedes se quedan atrapados en un hotel de montaña durante una tormenta de nieve, incomunicados y sin cobertura. Mientras esperan a ser rescatados, tanto clientes como personal matarán el tiempo reuniéndose para contarse historias. De este modo, una borrasca como Filomena entrelaza la vida de personas que en otras circunstancias jamás se habrían conocido.
Esa es la sinopsis de Coloquio de invierno, una oda al poder del destino y las historias transmitidas de generación en generación. "De vez en cuando aparece el azar, aparece el caos, y entonces ya no somos nadie. Somos efectivamente juguetes del destino", ha comentado el autor.
¿Por qué son tan importantes para Luis Landero el diálogo y la tradición del relato oral? "No podemos vivir sin hablar porque estamos hechos de palabras". El escritor concibe este diálogo como un aprendizaje mutuo que parte de los hechos más cotidianos: "A casi ninguno nos pasan grandes cosas para luego poder contar. Pero sí nos pasan pequeñas cosas y esas pequeñas cosas, si uno ahonda en ellas y uno encuentra el tono apropiado y la manera apropiada de contarlas, pueden ser muy interesantes".
Muchos escritores parecen tener un don para contar las cosas inmediatamente después de que les pasen. ¿Cómo lo ve Luis Landero? El autor piensa que "hasta que no lo contamos, la experiencia vital no está completa".
Personajes reales
¿Sabías que Luis Landero tiene un pasado como guitarrista? De hecho, los protagonistas de Coloquio de invierno están inspirados en personas con las que se encontró cuando fue de gira a Sitges en 1969. A la hora de crear, este escritor tiene claro que "primero viene la realidad y luego la imaginación, nunca al revés".
En la novela Coloquio de invierno podemos ver historias personales muy diversas. Algunos personajes aprovechan para confesar aquellas cosas de las que se avergüenzan. Pepa Fernández ha preguntado al respecto: ¿Es más fácil contárselo a un desconocido, en este caso a unos desconocidos? "Yo creo que sí, porque no vas a volver a verlo".
Otro de los protagonistas confiesa que, en contra de lo que suele ser habitual, ha hecho todo lo posible en la vida para pasar inadvertido. Luis Landero confiesa que "en parte quiero pasar inadvertido. Por lo menos algo de ese personaje hay en mí también".
Bastantes historias de la novela tienen que ver con las relaciones sentimentales. Uno de los temas que Luis Landero aborda en Coloquio de invierno es el de los amores platónicos. "La imaginación siempre está por encima de lo que te puedan contar. Y en el amor pasa eso".
La obra también contiene una profunda reflexión sobre los cambios sociales. Y es que todo ha cambiado tan deprisa que hay gente que se siente forastera en el mundo. Pepa Fernández ha cerrado la entrevista con una pregunta al respecto: ¿Te sientes forastero?
"Yo me siento forastero. Al fin y al cabo, yo soy hijo de 3000 años de civilización, de cultura, que es la cultura europea, occidental, o como se quiera llamar. Y eso como que se está desdibujando [...] yo no me entero muy bien de qué es lo que está pasando y hacia dónde vamos".