'Viajando con Megan Maxwell', un viaje evocador

¿Alguna vez has soñado con viajar a los lugares donde ocurren las novelas? Esa es la propuesta de Viajando con Megan Maxwell, el nuevo libro de Megan Maxwell.

La autora de novela romántica y erótica, que ya lleva 61 novelas publicadas, ha visitado Las mañanas de RNE para charlar con Juan Ramón Lucas.

18.31 min Las mañanas de RNE - Viajamos con Megan Maxwell

Su particular diario de viajes Viajando con Megan Maxwell (Espasa) es una especie de guía de viajes con los lugares que le han inspirado para escribir. Es un viaje a los lugares que visitan sus personajes, los lugares reales en los que imagina sus historias. "Yo lo que intento es que quien lo lea se anime a viajar porque creo que viajar, aparte de que culturiza, abre la mente". La autora confiesa que ha viajado a algunos de los destinos con sus amigas y familia: "Cuando nos vamos de viaje nos ponemos todos camisetas iguales para ir de lo más horteras posible". De hecho, en el libro incluye fotos con ellos. Con su obra Megan también nos invita a viajar en todas las estaciones y no solo en agosto, porque "en todas las estaciones del año te pueden pasar cosas bonitas". Aunque el libro se publica el 25 de febrero, Megan ya está trabajando en nuevos proyectos. Su próximo libro saldrá en junio, para poder presentarlo coincidiendo con la Feria del Libro de Madrid. La escritora ha hecho un pequeño adelanto en exclusiva: "Va sobre una mujer que se enamora de alguien más joven [...] Imagínate la cantidad de prejuicios que sigue habiendo hoy en día porque una mujer más mayor se enamore de un hombre más joven. Y ese hombre de esa mujer. En cambio, si un hombre se enamora de una mujer más joven... ¡Qué maravilloso! ¡Qué machote! [...] Yo lo que quiero es romper con esas cosas". ““ Juan Ramón Lucas le ha preguntado si contribuye con su literatura a que el papel de la mujer en la sociedad sea más relevante. "Yo creo que en cierto modo contribuyo [...] Es una manera de reivindicar muchas cosas hacia las mujeres. En todos mis libros tenemos los mismos derechos que tenéis vosotros los hombres. No te digo más, simplemente los mismos".