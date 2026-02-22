Marta Fernández Muro, la actriz que rechazó a Almodóvar: "Ahora mismo, yo pienso que no es verdad"

Lleva casi medio siglo subida a los escenarios de todos los teatros y haciéndonos reír tanto en la pequeña como en la gran pantalla, una carrera que a ella se le está haciendo muy corta porque, directamente, le parece increíble que lleve 50 años ya viviendo. Ahora, Marta Fernández Muro —por fin— ha tenido su gran reconocimiento tras recoger el Premio Feroz de Honor que ha recibido este año, con toda la ilusión con la que impregna cada uno de sus trabajos y con una felicidad inmensa, porque, como ella misma asegura, "notas que la gente te quiere, que eres bien recibida".

A lo largo de su amplia trayectoria profesional se ha granjeado la fama de ser la chica divertida en cada una de las producciones en las que ha participado. Décadas interpretando papeles como el de "la criadita divertida, la monja divertida, la farmacéutica graciosa, la prima que te hace reír…", recuerda la actriz, a quien muchas veces se la ha catalogado como "secundaria de lujo".

Una etiqueta que para nada rechaza, ya que, como una vez le escuchó decir nada menos que a Carmen Maura, "ser una actriz cómica es como tener un estanco, te proporciona una carrera muy larga".

"Me conviene decir que no rechacé a Almodóvar, que fue un malentendido" Directores como Fernando Colomo, José Luis Garci, Benito Zambrano y Pedro Almodóvar han tenido el lujo de contar con ella en su cartel. Muchos repitieron experiencia y otros lo intentaron, como el cineasta manchego, pero fue la madrileña la que dijo que no. Algo que, puede que ocurriera, puede que no, pero que en este momento vital no le interesa que sea verdad, confiesa entre bromista y juguetona ante las preguntas de Henar Álvarez. "Tuve algunos titubeos, un jaleo grande", reconoce, porque en aquella época estaba centrada en hacer teatro y le apetecía darse a conocer en ese mundillo. Optimista al máximo, confiaba en que, como ya conocía al cineasta manchego, con quien había trabajado previamente, su teléfono volvería a sonar en alguna que otra ocasión. Spoiler alert: no ocurrió. "Debió pensar: 'esta es medio tonta'", bromea; pero con lo que Fernández Muro no contaba es que "la gente tiene unos egos que no entran en este plató". Ahora, décadas después y toda vez que el delito ha prescrito, se marca un triple al estilo de Natti Natasha y Thalía y su 'si no me acuerdo, no pasó': "Tengo tantos años ya que me corrijo".