La memoria histórica de Budapest: Una ruta en cinco puntos por las cicatrices del pasado

En nuestro viaje a Budapest nos toca asistir a clase de historia, y qué mejor manera de aprenderla que caminando por los lugares dónde sucedieron los acontecimientos. Hungría guarda una memoria histórica inmensa tras la II Guerra Mundial y la Revolución Húngara de 1956. Y esta vez, queremos ofrecerte una ruta sencilla por algunos de los sitios que homenajean a las víctimas de los conflictos del siglo XX.

Pero antes de hacer este viaje en el tiempo, te damos unos apuntes rápidos para que te ubiques bien en el contexto histórico. Son solo dos puntos, ¡prometido! Y vas a agradecer tener estos datos para entender mejor los significados:

Después de la Segunda Guerra Mundial , Hungría (que era aliada de la Alemania nazi) pasó a formar parte del bloque oriental liderado por la Unión Soviética, y no fue hasta 1956 que se dio la Revolución húngara: Un levantamiento popular, iniciado con manifestaciones estudiantiles en Budapest, contra el régimen comunista impuesto sobre Hungría. ¿La respuesta? La entrada de centenares de tanques de la URSS a ciudades como la que hoy exploramos en este programa. Y la consecuencia… miles de muertos.

Fue en 1989-1991 cuando Hungría dejó de estar bajo la influencia soviética. Y esta caída aceleró el proceso que llevó a la Guerra Fría a su fin, en 1991.

Y esto no es nada, si quieres saber más ya sabes dónde está la wikipedia o la IA, aunque no estaría mal ir a una biblioteca y mirar en una enciclopedia de toda la vida. ¡Vamos allá!

1. HOSPITAL DE LA ROCA Nos adentramos bajo el subsuelo del Castillo de Buda para entrar en el Hospital de la Roca, un lugar cuya ubicación fue secreta durante muchos años y donde la historia se nos presenta con las cicatrices del pasado. Ahora, es un museo muy especial que rinde homenaje al personal sanitario que salvó la vida de miles de personas. Luz Granado, historiadora del arte, nos acompaña en su recorrido para contarnos todos los detalles. El hospital está dentro de la colina de Buda y tiene túneles subterráneos de hasta diez kilómetros. Estuvo operativo durante la Segunda Guerra Mundial y sirvió también de búnker, más tarde, durante la Guerra Fría. “Durante prácticamente todo el tiempo que estuvo abierto fue secreto, entre octubre de 1944 y febrero de 1945 cuando la ciudad fue bombardeada (...) Y en 1956 durante la Revolución Húngara”, nos explica la historiadora española. 01.34 min La Vuelta al Mundo en 80 Likes - Museo Hospital de la Roca

2. Los Zapatos de la ribera del Río Danubio Caminando por la orilla del río nos encontramos con unas pequeñas esculturas realistas de zapatos de metal, con un potente y conmovedor simbolismo. Estos zapatos representan a todos los judíos que perdieron la vida entre 1944 y 1945. “Los milicianos del Partido de la Cruz Flechada, aliado de los nazis, les obligaban a descalzarse antes de acabar con su vida. Estos zapatos son un mensaje universal contra el odio, el olvido y la indiferencia”, nos cuenta Laura Palacios. Por aquella época, los zapatos eran considerados un bien muy valioso porque estaban hechos de cuero y este era un material que se reciclaba fácilmente y resultaba muy útil para aquellos trágicos tiempos. El monumento recuerda a las treinta mil personas de la comunidad judía que perdieron la vida en la Segunda Guerra Mundial. Los Zapatos en la orilla del río Danubio representan un conmovedor monumento para recordar a las víctimas judías fusiladas durante la Segunda Guerra Mundial.

3. El Árbol de la Vida en el exterior de la gran Sinagoga El interior de la Gran Sinagoga de la calle Dohány es increíble, pero tienes que explorar todos sus rincones. Fuera, en su patio trasero se encuentra "El árbol de la vida", creado por el escultor Imre Varga en 1991. Se trata de un memorial en forma de sauce llorón formado por 30 mil hojas plateadas. Estas hacen referencia a los 30 mil judíos que fueron trasladados de pueblos de Hungría a campos de concentración a finales de 1944, y principios de 1945, en la batalla de Budapest de la Segunda Guerra Mundial. En cada una de estas hojas aparece grabado el nombre de la persona judía húngara víctima del nazismo. Aquí apreciamos un dato curioso: sobre la escultura se puede ver cómo se han dejado pequeñas rocas amontonadas unas sobre otras, y es que, en la tradición judía no se dejan flores sobre las tumbas porque se marchitan, en su lugar se ponen piedras como señal de que el alma es inmortal y su memoria seguirá siempre viva. Memorial "El Árbol de la vida" situado en el patio trasero de la Gran Sinagoga de Budapest.

4. Los murales del barrio judío El barrio judío de Budapest se ha convertido en uno de los lugares más alternativos y artísticos de la ciudad. En calles como la de Kazinczy comenzó todo el movimiento cultural y artístico postcomunista de Budapest. Los murales de este barrio encierran significados muy trascendentales contra la guerra, en favor de la libertad y los derechos humanos. Pero concretamente, nos paramos en un mural muy especial muy ligado a España: el mural de Ángel Sanz Briz, creado por el artista español Okuda. Un artista español representando la figura de otro español, muy importante para el pueblo de Budapest y muy poco conocido para los españoles. Nuestra acompañante en esta ruta, Laura Palacios, lo define como "el Schindler español", así que ya puedes imaginar la magnitud de su labor. Ángel Sanz Briz fue un diplomático de la embajada española que llegó a Budapest en 1944 y salvó la vida de más de 5.200 judíos y lo hizo arriesgándolo todo. Emitió pasaportes de protección, alquiló casas que declaró bajo jurisdicción española y las llenó de familias perseguidas. Todo esto a escondidas, claro. Desde luego, su huella quedará marcada para siempre en esta ciudad, así como lo hace ahora su rostro y homenaje, gracias al arte urbano. Y si te has quedado con ganas de más, puedes ver la película El Ángel de Budapest (2011) de Luis Oliveros, disponible en RTVE Play. Eva Rojas y Laura Palacios se hacen un 'selfie' con el mural de Okuda en homenaje a Ángel Sanz Briz.