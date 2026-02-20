La guerra llega a 'Todas las criaturas grandes y pequeñas' en un cuarta temporada que emociona como nunca

La cuarta temporada de Todas las criaturas grandes y pequeñas ya está disponible en RTVE Play, donde también pueden verse las tres entregas anteriores completas. La serie británica regresa así al catálogo de la plataforma como una de las propuestas internacionales más reconfortantes y queridas por el público. Ambientada en los verdes valles de Yorkshire, esta nueva tanda de episodios profundiza en su esencia costumbrista sin renunciar a una mayor intensidad dramática.

La ficción, basada en los libros del veterinario y escritor James Herriot, da un paso adelante narrativamente. Si en temporadas previas predominaban la calidez, el humor ligero y las historias veterinarias, ahora el contexto de la Segunda Guerra Mundial imprime un pulso distinto. El conflicto deja de ser algo lejano y comienza a influir de manera directa en la vida cotidiana de Darrowby, obligando a sus protagonistas a enfrentarse a decisiones que pueden cambiar su destino.

Más que casos veterinarios: historias de vida en tiempos inciertos Uno de los cambios más evidentes en esta cuarta temporada es el contexto histórico. Las visitas a granjas y establos continúan siendo el motor de cada episodio, con partos complicados, animales enfermos y emergencias inesperadas, pero ahora estas tramas funcionan también como reflejo de la incertidumbre colectiva. James afronta nuevos dilemas relacionados con su vocación y su responsabilidad en un país en guerra. Su compromiso profesional se entrelaza con inquietudes personales que aportan mayor profundidad al personaje. Siegfried, siempre firme y algo temperamental, muestra matices más vulnerables, mientras que la señora Hall se confirma como el soporte emocional de Skeldale House. Helen, por su parte, enfrenta los desafíos de la vida matrimonial en un entorno marcado por la inestabilidad y el temor al futuro. La serie mantiene su ternura habitual, pero introduce una dimensión más reflexiva que enriquece el relato y amplía el universo emocional de sus protagonistas.

Un tono más maduro sin perder la calidez que la define Comparada con las temporadas anteriores, esta cuarta entrega adopta un ritmo ligeramente más tranquilo y contemplativo. Hay más espacio para los silencios, para las miradas cargadas de significado y para escenas que resaltan la belleza del paisaje rural como contraste frente a la tensión histórica. Los personajes han crecido, y la serie crece con ellos. Las tramas románticas, familiares y profesionales se desarrollan con mayor complejidad, ofreciendo episodios que combinan emoción, nostalgia y esperanza. Con su llegada a RTVE Play junto a las tres temporadas previas, Todas las criaturas grandes y pequeñas se reafirma como drama histórico profundamente humano. Una cuarta temporada que demuestra que, incluso en tiempos difíciles, la bondad, la vocación y el amor por los demás siguen siendo el mejor refugio.