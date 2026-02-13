13 de febrero, Día de la Radio: la radio salvavidas

Encuesta tras encuesta, la radio se mantiene como el medio de comunicación más creíble. Sus características la hacen destacar también en situaciones de crisis: es el medio más universal, técnicamente más sencillo y de bajo coste y más accesible para todos. En España, desde su nacimiento en 1924, lo ha demostrado sobradamente en diversas ocasiones: sirva como ejemplo la noche del 23F en 1981, la "noche de los transistores". Un papel que, aunque muchos puedan cuestionarlo, sigue vigente. Baste recordar el apagón del pasado 28 de abril y cómo los humildes transistores de pilas volvieron a convertirse en el objeto en torno al cuál giraba todo.

Si en las ocasiones nombradas la radio se convirtió en una especie de salvavidas colectivo, también lo ha sido individualmente para muchas personas enfrentadas a situaciones de soledad o aislamiento. Algunas han sigo elegidas, pero otras -demasiadas- lo han sido por circunstancias vitales terribles, como sufrir un secuestro. Hoy recordamos cuatro testimonios de nuestro Archivo Sonoro, recogidos a lo largo de varias décadas, en los que cuatro de estas personas han tenido en la radio un salvavidas vital.

Antonio, misionero: "La píldora que ha combatido mi soledad" (1966) Antonio Izquierdo, misionero oblato de María Inmaculada, pasó años destinado en Canadá, en la isla de Banks, una de las mayores del archipiélago ártico canadiense, cerca del Polo Norte. Con un territorio similar a una cuarta parte de España, contaba solo con poco más de un centenar de habitantes inuit. Construyó su propia casa, cazó junto a ellos su propia comida, en un entorno de gran dureza. Combatía la soledad escuchando Radio Nacional, que sintonizaba con sorprendente nitidez. Entrevista realizada el 8 de febrero de 1966, durante una estancia de Antonio Izquierdo en España. Agradece enormemente al personal de Radio Nacional su labor. Joyas del archivo sonoro Joyas del archivo sonoro - Antonio, misionero: la píldora que ha combatido mi soledad (1966) Escuchar audio

Pepín, enfermo encamado: "El mundo dentro de mi casa" (1975) José Soto García, Pepín, sufrió un accidente en la mina en 1957 que le afectó la columna y postró en cama. Los médicos no le daban más allá de unos meses de vida, pero sobrevivió 30 años. Natural de Villaseca de Laciana, en León, lo que podía ser solo la historia de una tragedia se transformó en una gran historia de superación que le convirtió en leyenda local. La radio fue durante años su ventana al mundo. La entrevista que escuchas fue realizada por Óscar Cabero y Manolo Ferreras en 1975 para el programa Nosotros, cuando Pepín Soto llevaba ya 18 años en cama. Joyas del archivo sonoro Joyas del archivo sonoro - Pepín, enfermo encamado: el mundo dentro de mi casa (1975) Escuchar audio

Oriol, secuestrado: "Gracias a Radio Nacional he podido seguir mi vida" (1977) Antonio María de Oriol y Urquijo, presidente del Consejo de Estado, fue secuestrado por los GRAPO el 11 de diciembre de 1976 en Madrid. Fue liberado por la Policía el 11 de febrero de 1977. Durante los dos meses que duró su cautiverio, los medios de comunicación, sobre todo la radio, le permitieron "seguir la vida". En esta entrevista de Alejo García, el 12 de febrero de 1977 (día siguiente a su liberación), detalla cómo escuchaba continuamente Radio Nacional. Joyas del archivo sonoro Joyas del archivo sonoro - Oriol, secuestrado: gracias a RNE he podido seguir la vida (1977) Escuchar audio