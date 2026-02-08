Amparo Llanos se pronuncia sobre un posible regreso de Dover: "Hace un año nos ofrecieron mucho dinero"

Amparo Llanos (Madrid, 1965) sabe lo que es tocar el cielo. Lo hizo junto a su hermana Cristina en el grupo musical Dover y, años después, con Samuel Titos y Jota Armijo en New Day. La cantante forma parte de la vida adolescente y adulta de una generación como la de Henar Álvarez, así que para ella es honor que Llanos se pasee por Al cielo con ella.

La compositora acaba de publicar Afectuosamente tuya, Jane Austen, una serie de cartas traducidas de la novelista británica. La pregunta está en el aire: "¿Cómo se pasa de 'Devil came to me' a traducir a Jane Austen?". "Bueno, porque la vida es larga y entonces da tiempo para hacer muchas cosas", confiesa Llanos. "Para mí la música ha significado muchísimo toda la vida, hacer música ha sido lo que ha dado sentido a mi vida, pero leer a grandes autoras para mí ha sido también un refugio, fuente increíble de satisfacción y Jane Austen es de mis autoras favoritas y creo es la novelista más genial de todos los tiempos", explica emocionada.

Amparo Llanos en 'Al cielo con ella'. RTVE

Esa inmersión también ha desatado algún que otro comentario hiriente, especialmente entre los hombres. "Eso es más literatura de tacitas, literatura romántica para mujeres" son solo algunos de los argumentos que tuvo escuchar. "No, es literatura universal. Punto", zanja la excantante de Dover. Sobre la polémica de la influencer María Pombo, que afirmaba que leer no hacía a la gente mejores personas, Amparo Llanos está de acuerdo: "Hay gente que lee mucho y es insoportable".

La madrileña reconoce que lleva 15 años sin ver la televisión. "Nada. Ni un solo programa", cuenta en Al cielo con ella. Para ver el programa de Henar Álvarez utiliza YouTube, la única plataforma con la que se entiende. "En casa no sé ni dónde tengo los mandos de la tele", cuenta.

¿Es posible que Dover vuelva? Con Serenade, las hermanas Llanos pasaron de ser unas completas desconocidas a hacerse virales (y eso que en aquella época ese concepto no existía). "La gente se volvía loca en los conciertos", recuerda Amparo, que solo tiene buenas palabras sobre lo que construyeron en esos años en Dover. "Lo recuerdo como un disfrute continuo, como un sueño imposible hecho realidad. No le vi, y yo creo que mi hermana tampoco, el lado negativo por ningún lado. Todo era alucinante", rememora. La cantante recuerda sus buenos momentos en la música. RTVE Ante las críticas de que dos mujeres cantando rock en inglés no iban a conseguir nada, reconoce que fue "un gusto tremendo" triunfar. Tuvieron que hacer frente incluso a acusaciones de "rock satánico" por parte de grupos religiosos. También vivieron el disgusto de algunos de sus fans cuando se movieron al pop, Henar Álvarez entre ellos. "Es verdad que 'Let Me Out' es un temazo", admite la presentadora. ¿Está Amparo Llanos en el mood de escribir canciones? Lo cierto es que no mucho. "Yo, si compongo una canción, la compongo para que salga al universo, no para quedármela en mi casa", aclara. ¿Y hay posibilidades de que Dover vuelva? Pese a que la madrileña a veces sueña con ello, el regreso está descartado. "A mi hermana no le apetece nada, a mi hermana Cris, y sin ella es imposible. [...] Yo creo que está bien así, que lo que teníamos que decir ya lo hemos dicho", comenta. Admite, no obstante, que la opción estuvo sobre la mesa: "Hace un año nos ofrecieron mucho dinero por hacer un concierto y mi hermana Cris dijo: 'Ay, qué gente más maja. Dales las gracias, pero diles que no'".

¿A quién congelaría Amparo Llanos? La cantante, compositora y traductora lo tiene claro: "Yo soy muy feminista y no me gusta... Me duele mucho cuando mujeres, porque de muchos hombres lo espero, porque están defendiendo sus privilegios, pero no lo espero de mujeres cuando oigo mujeres alrededor mío que critican muy duramente a feministas históricas españolas que han hecho muchísimo por nosotras. No me gustan nada y las metería en la nevera".