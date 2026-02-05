¿Quieres ganar entradas para el Benidorm Fest? ¡Solo tienes que contestar una pregunta!

¡Tenemos un planazo para ti! ¿Imaginas vivir en primera persona una de las jornadas de la próxima edición del Benidorm Fest? Muy atento al Benidorm Calling de hoy, porque podrás participar y ganar una entrada doble tanto para la primera semifinal como para la segunda. Solo tienes que responder a una pregunta muy sencilla: ¿Por qué es tan especial para ti el Benidorm Fest? Queremos conocer tu historia, tu conexión con el festival y por qué este evento es único para ti.

La respuesta más original y creativa, seleccionada por un jurado profesional de RTVE Play, será la ganadora de esta experiencia inolvidable. Demuestra tu pasión, déjate llevar por la música y sorpréndenos con tu punto de vista. ¡Puede que estés a un texto de vivir el Benidorm Fest 2026 en directo! La entrada se entregará en formato digital, así que puedes participar desde cualquier parte del territorio español. RTVE no se hará cargo del traslado ni de los gastos ocasionados durante el viaje.

FORMULARIO CON LA PREGUNTA <a href="https://form.rtve.es/view.php?id=688212" title="Consigue dos entradas para las semifinales del Benidorm Fest 2026">Consigue dos entradas para las semifinales del Benidorm Fest 2026</a>

Los imprescindibles de los presentadores Los presentadores de Benidorm Calling ya han hecho su maleta para la ciudad alicantina. Lalachus no viaja sin sus zapatillas de andar por casa y un recuerdo muy especial de La Revuelta. Ángela Fernández apuesta por guiones, pan sin gluten y vitaminas para aguantar toda la semana. Inés Hernand no renuncia a su rutina de skincare, mientras que Javi Hoyos va a lo seguro con sus exclusivas. Rubén Avilés mete el micrófono para contarlo todo y Marina Rivers añade souvenirs japoneses de su último viaje antes de ponerse al frente del programa. Benidorm Calling Quinta temporada del 'Benidorm Calling', el previo más gamberro del Benidorm Fest Este año, doble ración de Benidorm Calling. Calienta motores con Ángela Fernández, Inés Hernand, Lalachus, Javi Hoyos, Marina Rivers y Rubén Avilés... Ver ahora