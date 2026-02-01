Dónde ver los especiales del 'Benidorm Calling': prepárate para viajar al Benidorm Fest 2026
- Inés Hernand y Ángela Fernández serán las encargadas de conducir estos especiales
- No te pierdas toda la última hora de Benidorm Fest en el portal web de RTVE
¿Ya sabes que te vas a llevar a Benidorm Fest? ¿Tienes el glitter y todos los complementos posibles preparados? Si aún no sabes que llevar, no pasa nada, porque vas a tener la previa perfecta para hacer la maleta en compañía. Lo mejor es quién conduce todo esto, porque no te vas a despegar de la pantalla del televisor o del dispositivo móvil que tengas a mano para ver en RTVE Play. La plataforma gratuita de RTVE se vuelca con la cobertura de la quinta edición del certamen alicantino y hará tres programas previos del Benidorm Calling. Lo que viene siendo una auténtica cuenta atrás. A continuación, te contamos todo lo primordial para no perderte el formato. ¡Toma nota!
Benidorm Calling: cuenta atrás con Inés Hernand y Ángela Fernández
Inés Hernand y Ángela Fernández estarán al frente del Benidorm Calling: cuenta atrás. Serán un total de tres programas desde las inmediaciones de Torrespaña que irán el lunes 2, miércoles 4 y jueves 5 de febrero a partir de las 20.00 horas (hora peninsular). Las presentadoras no estarán solas en el plató, ya que contarán con la visita de grandes rostros como Samantha Hudson, Andrea Compton, Laura del Val, David Andújar y Rubén Avilés. Eso sí, también tendrán la ayuda de los periodistas especializados en el Benidorm Fest, Daniel Borrego y Patri Campos, que vendrán con su ristra de datos y momentazos de todas las ediciones.
Por los programas también pasarán exparticipantes del Benidorm Fest como J Kbello, Blanca Paloma, DeTeresa, Selena y Azúcar Moreno, como también de grandes rostros españoles que pisaron el escenario de Eurovisión. Además, tendrán la oportunidad de conectar con el director del certamen alicantino, César Vallejo, para que nos adelante alguna primicia del Benidorm Fest, y con la creadora de contenido, Marina Rivers, que estará en el programa el 14 de febrero desde el Palau Municipal d'Esports L'Illa de Benidorm.
Canal temático de Benidorm Fest, completamente gratis
RTVE Play ha preparado un canal temático para no perderte nada del contenido relacionado con el Benidorm Fest. Este espacio arranca el lunes 2 y estará disponible hasta el lunes 16 de febrero. En él podrás disfrutar desde las galas de las cuatro ediciones, los programas especiales como el Benidorm Calling, también documentales como Dime: historia de una canción y videoclips de las ganadoras del certamen, entre los que están el "SloMo" de Chanel, "Eaea" de Blanca Paloma, "ZORRA" de Nebulossa" y "ESA DIVA" de Melody.
Recuerda que también puedes escuchar todas las canciones de la quinta edición del Benidorm Fest 2025: "Turista" de ASHA, "Dopamina" de Atyat, "Bailándote" de Dani J, "Rakatá" de Dora & Marlon Collins, "SOBRAN GILIPO**AS" de Funambulista, "Velita" de Greg Taro, "¿Qué vas a hacer?" de Izan Llunas, "Los Ojos No Mienten" de Kenneth, "El Amor Te Da Miedo" de KITAI, "No Volveré a Llorar" de KU Minerva, "Bomba de amor" de Luna Ki, "Las Damas y el Vagabundo" de María León ft. Julia Medina, "Tócame" de MAYO, "Mi Mitad" de Mikel Herzog Jr., "Despierto Amándote" de Miranda! & bailamamá, "Mataora" de Rosalinda Galán, "Tú No Me Quieres" de The Quinquis y "T AMARÉ" de Tony Grox & LUCYCALYS.
Disfruta de esto y mucho más con RTVE Play. La plataforma de la casa te da la opción de verlo cuándo y dónde tú quieras. Así que no te olvides de descargarte la app tanto en tu móvil o en tu SmartTV. Así de fácil y totalmente gratis.