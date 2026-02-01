Dónde ver los especiales del 'Benidorm Calling': prepárate para viajar al Benidorm Fest 2026

¿Ya sabes que te vas a llevar a Benidorm Fest? ¿Tienes el glitter y todos los complementos posibles preparados? Si aún no sabes que llevar, no pasa nada, porque vas a tener la previa perfecta para hacer la maleta en compañía. Lo mejor es quién conduce todo esto, porque no te vas a despegar de la pantalla del televisor o del dispositivo móvil que tengas a mano para ver en RTVE Play. La plataforma gratuita de RTVE se vuelca con la cobertura de la quinta edición del certamen alicantino y hará tres programas previos del Benidorm Calling. Lo que viene siendo una auténtica cuenta atrás. A continuación, te contamos todo lo primordial para no perderte el formato. ¡Toma nota!

Benidorm Calling: cuenta atrás con Inés Hernand y Ángela Fernández Inés Hernand y Ángela Fernández estarán al frente del Benidorm Calling: cuenta atrás. Serán un total de tres programas desde las inmediaciones de Torrespaña que irán el lunes 2, miércoles 4 y jueves 5 de febrero a partir de las 20.00 horas (hora peninsular). Las presentadoras no estarán solas en el plató, ya que contarán con la visita de grandes rostros como Samantha Hudson, Andrea Compton, Laura del Val, David Andújar y Rubén Avilés. Eso sí, también tendrán la ayuda de los periodistas especializados en el Benidorm Fest, Daniel Borrego y Patri Campos, que vendrán con su ristra de datos y momentazos de todas las ediciones. Por los programas también pasarán exparticipantes del Benidorm Fest como J Kbello, Blanca Paloma, DeTeresa, Selena y Azúcar Moreno, como también de grandes rostros españoles que pisaron el escenario de Eurovisión. Además, tendrán la oportunidad de conectar con el director del certamen alicantino, César Vallejo, para que nos adelante alguna primicia del Benidorm Fest, y con la creadora de contenido, Marina Rivers, que estará en el programa el 14 de febrero desde el Palau Municipal d'Esports L'Illa de Benidorm.