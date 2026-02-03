Andrea Compton y Blanca Paloma, invitadas del segundo programa de 'Benidorm Calling': hora y dónde ver en TV

Cuántas ganas de Benidorm Fest. Antes de dar el pistoletazo de salida, en RTVE Play te invitamos a hacer la maleta junto a Inés Hernand y Ángela Fernández. Las dos presentadoras del Benidorm Calling tienen preparado la mejor previa posible y no estarán solas. El pasado lunes 2 de febrero comenzaron con la visita de Samantha Hudson, David Andújar y exparticipante del Benidorm Fest, J Kbello.

Todos juntos analizaron seis perfiles de los participantes de la quinta edición del certamen alicantino: KITAI, Luna Ki, Greg Taro, Dora & Marlon Collins, Tony Grox & LUCYCALYS y Kenneth. Después, también pasaron por el plató la coreógrafa Vicky Gómez y la cantante Jimena Amarillo. ¿La veremos algún año en el festival? Este miércoles 4 de febrero, a partir de las 19.30 horas (hora peninsular) llega la segunda entrega de Benidorm Calling: cuenta atrás. Toma nota de todo lo que te espera en el programa.

Andrea Compton y Blanca Paloma se pasarán por el programa ¡No puedes perderte el segundo programa! ¿Por qué? El primer motivo es que viene nada más y nada menos que Andrea Compton, la ganadora de Hasta el fin del mundo, teniendo la oportunidad de compartir pantalla con su mejor amiga: Inés Hernand. A la mesa también se suma el creador de contenido, Rubén Avilés, que este año será el reportero dicharachero del Benidorm Calling en las inmediaciones del Palau D'Esports Illa de Benidorm, el recinto que acoge la quinta edición. Pero esto no se queda aquí. Además de analizar seis nuevos perfiles de Benidorm Fest 2026, pasarán por el programa dos exparticipantes del certamen alicantino. La primera de ellas fue una repetidora. Participó en la primera edición donde alcanzó un quinto puesto con "Secreto de agua". Ya, al siguiente año, la ilicitana hipnotizó al público del festival y levantó el micrófono de bronce con "Eaea". Blanca Paloma viajó hasta Liverpool para participar en Eurovisión 2023 y quedó en un decimoséptimo puesto. Recientemente, la cantante ha obtenido una nominación en los Premios Goya en la categoría de Mejor canción original. 03.01 min Benidorm Fest - Blanca Paloma canta "Eaea" en la final La otra exparticipante es también muy conocida. Se presentó con una copla, un pasodoble pero llevado a lo europop y también un poco al techno llamado "LA PENA". DeTeresa participó en la segunda semifinal de la cuarta edición y dejó boquiabierto a todo el mundo con su puesta en escena, obra de la coreógrafa y profesora de Operación Triunfo, Vicky Gómez. Precisamente, en el primer programa del Benidorm Calling, la bailarina habló en su sección de esta candidatura. También nos traerá una sección la directora creativa Julieta Wibel. ¿Te lo vas a perder? 03.11 min Benidorm Fest 2025 - DeTeresa canta "LA PENA" en la segunda semifinal